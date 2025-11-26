Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri un miliard de lei de la bănci, prin două emisiuni, una de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, informează Agerpres.

Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri de la bănci suma de 1 miliard de lei

Prima dintre ele a vizat obligaţiuni cu o maturitate reziduală de 92 de luni. Ministerul Finanţelor a atras 500 de milioane de lei, la un randament mediu anual de 6,92%. Interesul băncilor a fost ridicat, acestea subscriind peste 1,292 miliarde de lei, de peste două ori mai mult decât valoarea emisiunii.

Pentru joi este programată o licitaţie suplimentară, prin care statul intenţionează să atragă încă 75 de milioane de lei, la acelaşi randament stabilit miercuri pentru obligaţiuni.

A doua emisiune, reprezentată de certificate de trezorerie cu discont, tot în valoare de 500 de milioane de lei, are maturitatea la 12 luni. Randamentul mediu rezultat este de 6,14%, iar subscrierile băncilor au ajuns la 1,47 miliarde de lei, semn al apetitului solid al instituţiilor financiare pentru titlurile de stat pe termen scurt.

Articolul continuă după reclamă

Împrumuturile, direcționate către datoria publică și deficitul bugetar

Pentru luna noiembrie 2025, Ministerul Finanţelor are în plan împrumuturi de 6,8 miliarde de lei de la băncile comerciale. La această sumă se pot adăuga încă 945 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Astfel, volumul total programat al împrumuturilor ajunge la 7,745 miliarde de lei, cu 245 de milioane de lei mai puţin decât în octombrie (7,99 miliarde de lei). Fondurile sunt destinate refinanţării datoriei publice, rambursărilor anticipate şi acoperirii deficitului bugetar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰