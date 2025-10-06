Ministerul Finanțelor lansează noi titluri de stat TEZAUR, cu dobânzi de până la 7,85%

Ministerul Finanțelor deschide luni cea de-a zecea ediție din acest an a programului de titluri de stat Tezaur, oferind dobânzi neimpozabile de până la 7,85%. Pot participa persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Sumele atrase prin această emisiune vor fi folosite pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, informează News.ro.

"Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase. În perioada 6 octombrie – 7 noiembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,95%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată", transmite instituţia.

Când şi unde pot fi cumpărate titlurile de stat

6 octombrie – 5 noiembrie 2025: online, prin platforma Ghişeul.ro.

6 octombrie – 6 noiembrie 2025: online, de către persoanele fizice înregistrate în Spaţiul Privat Virtual (SPV). Operaţiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă şi viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online şi Tezaur online.

6 octombrie – 7 noiembrie 2025: la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

6 octombrie – 6 noiembrie 2025 (în mediul urban) şi 6 octombrie – 5 noiembrie 2025 (în mediul rural): prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.

Avantajele investiţiei în Programul TEZAUR

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe website C.N. Poşta Română S.A.

Începând cu luna martie, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă.

Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul TEZAUR

Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând paşii de mai jos:

Descărcaţi formularul de pe site-ul Ministerului Finanţelor, secţiunea Tezaur Online, şi deschideţi-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Completaţi câmpurile cu datele de identificare (CNP) şi IBAN-ul contului bancar în care doriţi să primiţi banii.

Calculaţi suma finală: Din suma totală de transferat, deduceţi comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

Validaţi şi salvaţi documentul PDF inteligent.

Încărcaţi formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul "Depunere formulare" de pe acelaşi site.

