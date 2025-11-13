Ministrul Energiei: Nu există motive pentru scumpirea carburanților, în contextul sancțiunilor impuse Lukoil

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că, în contextul sancțiunilor impuse companiei Lukoil, nu există motive obiective pentru creșterea prețurilor la carburanți în România. Autoritățile lucrează la un act normativ care să limiteze impactul sancțiunilor asupra populației și angajaților, asigurând astfel stabilitatea pieței și aprovizionarea cu benzină și motorină.

"În momentul de față, nu există condiții obiective pentru a justifica o creștere a prețului la pompă. Și rog toate instituțiile care sunt abilitate pentru a verifica aceste elemente să-și facă treaba", a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Mediafax.

El a explicat că, în prezent, România beneficiază de producție internă suficientă de benzină și motorină, dar și de importuri masive, ceea ce asigură stabilitatea prețurilor.

"Nu suntem în situația altor țări dependente de o singură rafinărie, cum este Bulgaria, iar piața de carburanți din România este clară și stabilă", a subliniat Ivan.

Articolul continuă după reclamă

Un grup de lucru a elaborat deja un draft de act normativ care urmează să fie completat de Ministerul de Externe, Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei, pentru a se asigura că eventualele perturbări provocate de sancțiunile SUA asupra Lukoil nu afectează nici cetățenii, nici angajații companiei, nici partenerii comerciali.

"Scopul este clar: limitarea impactului negativ asupra populației și asupra angajaților", a concluzionat Bogdan Ivan.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii asupra Lukoil și filialelor sale urmăresc blocarea veniturilor care alimentează economia de război a Rusiei. Deși în România nu se folosește țiței rusesc, activitățile ar putea fi afectate, întrucât sancțiunile americane se aplică tuturor entităților controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile vizate. În aceste condiții, autoritățile române trebuie să decidă dacă permit vânzarea activelor, intervin direct sau continuă activitatea, asumându-și riscurile generate de sancțiuni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰