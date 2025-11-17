Ministrul Energiei acuză că preţul la motorină a crescut artificial, "pe valul" Lukoil: "Nici măcar cu un ban"

Statele Unite au prelungit cu aproape patru săptămâni termenul limită pentru vânzarea activelor companiei Lukoil, înainte ca noile sancțiuni anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Între timp, incertitudinile legate de rafinăria Petrotel, aflată în proprietatea Lukoil, pun presiune pe prețurile la pompă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a declarat luni că nu există niciun motiv real ca prețul benzinei și motorinei să crească şi a acuzat că unii comercianți profită de scandalul legat de Lukoil și scumpesc artificial carburantul. Guvernul pregătește o lege prin care statul să poată prelua temporar rafinăria.

Statele Unite au acceptat să amâne până pe 13 decembrie aplicarea sancțiunilor în cazul Lukoil. Inițial, termenul era 21 noiembrie, dar ruşii au solicitat o prelungire. Între timp, legea prin care statul ar urma să preia temporar rafinăria este în lucru și ar putea fi adoptată săptămâna aceasta de Guvern. Potrivit surselor Observator, pentru o perioadă temporară, statul va administra activele fără să le preia. Ulterior, când se va realiza tranzacția, aceasta va trece obligatoriu prin Consiliul Suprem de Apărare a Ţării și va fi verificată de Comisia pentru Investiții Străine, pentru a se asigura că Lukoil nu va fi preluată de firme rusești sau de intermediari ai acestora.

Observator a relatat săptămâna trecută că cel puțin cinci companii din România, SUA, Grecia și Ungaria sunt interesate să cumpere activele Lukoil din ţară: rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării. Este vorba despre MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum (Grecia), Petrom, Alchim și Grupul Carlyle (SUA).

Ministrul Energiei acuză că preţul la motorină a crescut artificial

Întrebat dacă poate garanta că până la finalul anului prețul carburanților la pompă nu va ajunge la 9-10 lei pe litru, așa cum estimează unii analiști, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut că există comercianți care profită de cazul Lukoil și cresc artificil prețul la pompă. El a mai explicat că rafinăria Petrotel este închisă pentru mentenanță din 15 octombrie și că pe piața din România sunt suficiente produse petroliere, astfel că nu există perturbări pe piața carburanților.

"Vreau să spun răspicat din nou: în momentul de față nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un ban. Rafinăria Petrotel Lukoil nu funcționează în momentul de față, este oprită din 15 octombrie. România exportă acum atât benzină, cât și diesel. Nivelul de producție a tot ce înseamnă produse petroliere, cât și importurile diverselor agenți economici, acoperă și depășesc necesarul României. Pentru a evita astfel de situații speculative din partea unor agenți economici care profită de zvonuri, am cerut instituțiilor abilitate să urmărească modul de formare al prețurilor și politicile prin care acestea sunt crescute nejustificat la pompă", a declarat el.

El a mărturisit că și-a făcut și el plinul și a observat că prețul a crescut cu "10-15 bani". Întrebat dacă prețul carburanților va fi afectat de creșterea accizelor de la 1 ianuarie 2026, când ar putea creşte cu 30 de bani, ministrul a răspuns că: "Vă rog să nu mai intrăm în aceste cercuri de validare a unor pseudo-specialiști care vin și aruncă în piață câte o minciună gogonată, care apoi produce un întreg val de alte știri fără nicio justificare".

Cu cât au crescut preţurile la pompă

"În prezent, la stația de alimentare din spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină se vinde cu 7,98 lei, iar unul de benzină costă 7,57 lei. Motorina și benzina premium se vând la un preț de peste 8 lei pe litru. În comparație cu luna trecută, benzina s-a majorat cu 3,3%. Asta înseamnă că acum un plin de 50 de litri ne costă cu 12 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. Asta în timp ce motorina s-a scumpit cu 5,4%, așa că un plin de motorină ne costă cu mai bine de 20 de lei în plus față de luna trecută", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

