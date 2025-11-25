Antena Meniu Search
O companie românească, pe lista scurtă a potențialilor cumpărători ai Lukoil România

O companie românească se află printre potențialii cumpărători ai operațiunilor Lukoil România, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta nu a oferit însă detalii suplimentare despre identitatea sau structura acționariatului firmei.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 12:23
În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării.

"În momentul de față sunt trei companii care (...) poartă negocieri direct cu concernul încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificați, suntem în legătură cu ei și urmează să parafeze această tranzacție între două companii private, în care este evident că interesul nostru este ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid. Dar statul are puteri limitate de a interveni", a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a precizat însă că impresia lui e că Lukoil nu vrea să vândă, că trage de timp, de asta România nu ar fi cerut derogare de la sancțiunile impuse de către SUA.

Trei companii pe lista scurtă pentru preluarea Lukoil România

În prezent, pe lista scurtă a intereselor de achiziție se mai află fondul american de investiții Carlyle și compania ADNOC din Emiratele Arabe Unite, care deține deja participații la OMV.

"În momentul de față, ceea ce facem noi e să respectăm sancțiunile SUA și să le implementăm la timp (...) Rafinăria Lukoil era oprită pentru mentenanță de la jumătatea lunii octombrie și n-am văzut o mare penurie în piață din acest motiv", a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a subliniat că preferă ca Lukoil să fie preluată fie de un investitor american, fie de o companie românească.

Negocierile privind vânzarea Lukoil România pot viza fie o achiziție integrală, fie fragmentarea operațiunilor și vânzarea acestora pe bucăți, conform declarațiilor oficiale.

