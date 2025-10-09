După ani la rând în care a lucrat în pierdere, Poșta Română începe să aibă profit şi declară război marilor firme de curierat. A lansat un nou serviciu de curierat rapid şi lucrează la un altul, prin care vom putea plăti orice taxă la oficiu sau direct poştaşului.

Noul serviciu de curierat rapid se numeşte ZOR. Mizează pe tarife mult mai mici faţă de concurenţă.

"Targetăm un segment de piaţă foarte tânăr: 18-20 ani. Ne-am adaptat și ne-am dezvoltat continuu.

Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă. Spreciem trecutul și ne uităm la viitor şi îl pregătim cu ZOR", a declarat Valentin Ştefan, directorul Poştei Române.

Vor fi modernizate şi vechile oficii. Investiţia care va începe anul viitor se ridică la 15 milioane de euro. În plus, Poşta va avea o flotă nouă de transport.

"80 de mașini cu noul logo și 23 de camioane au fost cumpărate de Poștă și vor ajunge în țară luna aceasta. Ele vor completa flota de 1.300 de autovehicule. Toate vor fi colantate, iar rebrandingul doar pentru mașini costă până la 135.000 euro. Dacă acum sunt 50 de easyboxuri în Capitala, Poșta vrea sa ajungă în 2 ani și jumătate la 6.000 in toată țara. Vor fi instalate în jur de 200 de lockere pe lună", a transmis reporterul Observator Florentina Lazăr.

După ce a lansat şi serviciul de găzduire a sediului social pentru firme, compania de stat vrea să diversifice afacerile printr-o nouă divizie de transport marfă cu avioane.

"Compaia aeriană din România care are doar 18 avioane nu o să reziste pe piaţă. Nicio companie de postă nu o să reziste dacă rămâne în graniţele interne. Putem doar să transmitem acest mesaj către acţionari, să le sugerăm că asta e soluţia", a precizat Valentin Ştefan, directorul Poştei Române.

Compania şi-a lansat şi noua identitate vizuală care a costat 48.000 de euro.

"S-a derulat pe parcursul a 17 saptamani, a durat 6 etape, 1.500 ore. Am facut analiză şi audit, platforma de brand, arhitectura de brand, identitate vizuală", a declarat Dochița Zenoveiov, Director agenţie de branding.

Pentru a reduce pierderile, Poşta a început să închirieze sedii din toată ţara şi a redus personalul cu 15% în ultimii 5 ani. Vânzările au crescut cu peste 40%, iar profitul de 4 ori în ultimul an.

