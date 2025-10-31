Explozie la Poșta din Kiev: 5 răniți după ce un ucrainean ar fi trimis colete cu muniție dezafectată

Poliția din Kiev a reținut, vineri, un ucrainean de 40 de ani, suspectat că ar fi implicat în explozia produsă joi la un centru de sortare al Poștei Ucrainene, soldată cu rănirea a cinci persoane. Incidentul s-a produs după ce, în această lună, SRI a arestat doi ucraineni racolaţi de serviciile secrete ruse și a dejucat o tentativă de sabotaj care presupunea un atentat asupra unei firme de curierat cu sedii în România.

Explozie la un centru de sortare al companiei Ukrpoşta din Kiev. 30 octombrie 2025 - Telegram

Poliția ucraineană a reținut un bărbat de 40 de ani din Ternopil, suspectat că ar fi implicat în explozia produsă joi la un centru de sortare al companiei Ukrposhta, în Kiev,relatează Kyiv Post. Ukrposhta este compania națională de poștă a Ucrainei. Potrivit autorităţilor, echipele de investigație, geniștii și unitățile canine au găsit fragmente ale unui proiectil exploziv. Urmărind originea coletului, autoritățile l-au identificat pe expeditor și au descoperit un alt pachet suspect, care conținea muniție dezafectată

Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu în urma unei operațiuni comune a poliției din Kiev și Ternopil. La percheziții, au fost găsite peste zece alte obiecte de muniție. Primele concluzii sugerează că bărbatul fabrica suveniruri din muniție dezafectată, pe care le grava și le trimitea prin poștă. Riscă până la 7 ani de închisoare. Explozia de joi a rănit cinci persoane aflate într-un centru de sortare al poştei, în timpul verificării unui colet.

Pe 21 octombrie 2025, autoritățile din România au anunţat că au dejucat o tentativă de sabotaj implicând doi cetățeni ucraineni recrutaţi de serviciile ruseşti. Aceştia ar fi urmat să incendieze sediul companiei NOVA POST din București. Ar fi plasat dispozitive incendiare în colete ce urmau a fi expediate printr-o companie de curierat și detonate de la distanță.

Dispozitivele explozive, ascunse în colete sub forma unor căști și piese auto, au fost detectate și dezamorsate la timp. Cei doi suspecți aveau comportament și echipamente specifice agenților secreți, iar datele indică faptul că făceau parte dintr-o rețea de sabotaj rusească activă în Europa, cu ținte legate de infrastructura NOVA POST, o companie cheie în Ucraina.

Trei arestări similare a făcut şi Polonia atunci. În 2024, oficiali europeni au dat vina pe Rusia pentru detonarea de colete transportate de companiile DHL și DPD în Europa. Acuzau totodată un complot rusesc de a declanșa explozii în transporturi aeriene de marfă către Statele Unite. Rusia a negat orice astfel de planuri.

Polonia susține că a fost vizată de tactici precum incendieri și atacurile cibernetice într-un război hibrid purtat de Rusia pentru a destabiliza țările ce susțin Kievul în războiul din Ucraina. "Informațiile preliminare indică faptul că (suspecții, n.red.) au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina", a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al Serviciilor Speciale Poloneze.

"Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale române la București", potrivit acestuia. Dobrzynski a adăugat că în ultimele luni Agenția de Securitate Internă a reținut un total de 55 de persoane care acționau în detrimentul Poloniei și în numele serviciilor secrete ruse.

