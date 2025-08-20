Momente de panică în această dimineață în Centrul Vechi al Capitalei, după ce s-au tras șase focuri de armă. Proiectilele au perforat prelata unui local cunoscut pentru petrecăreţi.

Centrul Vechi al Capitalei a fost împânzit de poliţişti în această dmineaţă, după ce s-au auzit şase gloanţe. Proiectilele au străpuns prelata unui cunoscut local din zonă.

Criminaliştii ajunşi la faţa locului au luat probe şi încearcă să descopere cine este vinovat de acest incident. Până la această oră, însă, făptaşul a reuşit să îşi piardă urma.

