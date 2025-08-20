Antena Meniu Search
Video Momente de panică în Centrul Vechi, 6 focuri de armă trase. Gloanţele au străpuns prelata unui cunoscut local

Momente de panică în această dimineață în Centrul Vechi al Capitalei, după ce s-au tras șase focuri de armă. Proiectilele au perforat prelata unui local cunoscut pentru petrecăreţi. 

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 08:47

Centrul Vechi al Capitalei a fost împânzit de poliţişti în această dmineaţă, după ce s-au auzit şase gloanţe. Proiectilele au străpuns prelata unui cunoscut local din zonă. 

Criminaliştii ajunşi la faţa locului au luat probe şi încearcă să descopere cine este vinovat de acest incident. Până la această oră, însă, făptaşul a reuşit să îşi piardă urma.

