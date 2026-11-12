Bebeluş de 11 luni, îngropat de viu într-o cuşcă de tată, în SUA. Poliţiştii au auzit plânsetele de sub pământ

Un bebeluş de 11 luni din Carolina de Sud, SUA, a fost salvat după ce tatăl său l-ar fi îngropat de viu într-o cuşcă, în apropierea locuinţei. Copilul, dispărut de luni, a fost găsit marţi de echipele de căutare, după ce salvatorii i-au auzit plânsetele de sub pământ. Micuţul a fost transportat la spital, iar medicii speră că se va recupera complet.

Michael Corner şi fiul său, Koah Sharpe - Departamentul Şerifului din comitatul Lexington

Koah Sharpe, în vârstă de 11 luni, a dispărut luni, după ce tatăl său, Michael Corner, de 25 de ani, l-a luat din locuinţa mamei copilului. Bărbatul a fost arestat pentru în aceeaşi seară pentru furt prin efracţie, însă bebeluşul nu se afla cu el, potrivit BBC.

Peste 100 de salvatori au căutat copilul. Plânsetele s-au auzit de sub pământ

Potrivit şerifului comitatului Lexington, Jay Koon, bunica bebeluşului îl supraveghea şi îl lăsase pentru scurt timp singur cu tatăl lui. Acesta a plecat brusc cu copilul şi a fost văzut ulterior în mai multe locuri, fără bebeluş.

Articolul continuă după reclamă

O echipă formată din 100 de poliţişti şi pompieri a început căutările. Întrebat unde se afla băieţelul, Michael Corner "nu a avut prea multe de spus", potrivit şerifului.

Salvatorii au cercetat o zonă împădurită din apropierea casei bărbatului şi au observat pământ proaspăt răscolit. Când au început să sape, au auzit un copil care plângea, un sunet descris de şerif drept "cel mai frumos sunet pe care l-ai auzit vreodată".

"A început o cursă contracronometru. Toată lumea s-a grăbit să ajungă acolo şi să-l scoată", a povestit Jay Koon.

Bebeluşul ar fi stat 24 de ore sub pământ

Anchetatorii cred că micuţul a petrecut aproximativ 24 de ore îngropat de viu. Potrivit şerifului, cuşca era învelită într-un prosop care i-ar fi permis copilului să respire, în timp ce temperaturile scăzute l-au protejat de supraîncălzire.

"Cuşca era, probabil, din câte estimez, una pentru câini, de aproximativ 61 x 61 cm. Cred că, odată aşezată în groapă, între copil şi suprafaţa pământului era o distanţă de cel puţin 30 cm", a explicat Koon.

Copilul a fost găsit în viaţă, dar în stare critică, şi a fost transportat la spital. Şeriful şi-a exprimat speranţa că bebeluşul se va recupera complet.

Tatăl copilului, arestat. Ce spune bunica bebeluşului

Autorităţile analizează ce acuzaţii suplimentare vor fi formulate împotriva bărbatului. Potrivit documentelor judiciare, acesta pledase anterior vinovat pentru fapte de violenţă domestică.

Şeriful a precizat că între părinţii copilului existau "în mod evident unele probleme".

Patricia Corner, mama suspectului, a declarat pentru NBC News că mama bebeluşului deţinea custodia exclusivă, dar îi permitea să supravegheze copilul în timp ce fiul ei avea grijă de acesta. Femeia a spus că Michael mai rămăsese singur cu bebeluşul şi că nu existaseră probleme.

"Sincer, sunt mama lui şi nu m-aş fi aşteptat niciodată la aşa ceva din partea lui", a declarat Patricia Corner.