Cum arată răsăritul pe Marte. NASA a surprins primele raze de Soare peste stâncile vechi de miliarde de ani

Agenţia spaţială americană, NASA, a publicat o imagine impresionantă surprinsă în zori pe Marte de roverul Curiosity, în care pot fi văzute stâncile zimţate, formate cu miliarde de ani în urmă, inundate de razele soarelui, scrie Reuters.

Roverul Curiosity, de dimensiunea unei maşini, a asolizat în 2012 în craterul Gale, lângă ecuatorul marţian, iar din 2014 urcă pe muntele Sharp, cu o altitudine de cinci kilometri, care se înalţă de pe fundul craterului.

Imaginea, realizată la o oră după răsăritul Soarelui

Imaginea a fost realizată de camera Mastcam a roverului cu şase roţi, la aproximativ o oră după ce soarele a răsărit deasupra unui peisaj alcătuit din stânci sculptate de vânt.

Articolul continuă după reclamă

"Vârfurile stâncoase şi luminoase din depărtare reprezintă un strat de rocă cu un aspect destul de diferit de toate straturile prin care a trecut până acum roverul. Credem că acesta a fost odată un sediment purtat de vânt, poate nisip sau poate chiar cenuşă, adus în crater de activitatea vulcanică din apropiere. După ce sedimentul s-a întărit transformându-se în rocă, eoni de vânturi au sculptat stratul de rocă în creste numite yardanguri", a declarat Ashwin Vasavada, planetolog la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA din California, cercetător implicat în proiectul Curiosity.

Stratul de yardang s-a format, cel mai probabil, în urmă cu aproximativ trei miliarde de ani, aproximativ în aceeaşi perioadă în care s-a format şi restul muntelui, potrivit lui Vasavada. Acest strat se întinde pe o distanţă de aproximativ 16 kilometri, în partea de nord-vest a muntelui Sharp.

"Cu toate acestea, stratul de yardang nu pare să facă parte din succesiunea continuă de straturi care alcătuiesc 'tortul stratificat' al muntelui Sharp. Acesta s-a adăugat puţin mai târziu. El se află deasupra a ceea ce geologii numesc o neconformitate: un decalaj temporal în care straturile anterioare au fost erodate înainte ca noi straturi să se depună deasupra lor", precizat cercetătorul.

În ascensiunea sa treptată pe munte, roverul a urcat peste un kilometru, cea mai mare distanţă parcursă vreodată pe Marte în urcare, potrivit NASA.

Muntele Sharp este format din straturi, fiecare dintre ele înregistrând o perioadă din trecutul geologic al planetei. Studiind aceste straturi, oamenii de ştiinţă au aflat mai multe despre corpurile de apă - lacuri şi cursuri de apă - care, cu mult timp în urmă, acopereau această regiune, într-o perioadă în care Marte era o planetă mai umedă şi mai caldă decât locul rece şi pustiu care este astăzi.

Misiunea roverului Curiosity pe Marte

NASA speră ca roverul Curiosity să ajungă la stratul de yardang în 2027 sau 2028, moment în care, potrivit lui Vasavada, îşi va folosi instrumentele pentru a analiza geologia din acea zonă.

Curiosity studiază geologia şi clima planetei Marte şi analizează dacă aceasta a prezentat vreodată condiţii propice pentru susţinerea vieţii microbiene. Curiosity este unul dintre cele două rovere ale NASA care operează pe Marte. Roverul Perseverance străbate în prezent marginile craterului Jezero, în emisfera nordică.

Noua imagine realizată de Curiosity cu zorii marţieni dă de înţeles, cu siguranţă, că este de pe altă lume. "Această scenă are o sălbăticie care-mi aminteşte de o călătorie cu maşina prin Monument Valley, Arizona. Aproape că poţi să simţi tăcerea şi spaţiul deschis nesfârşit sub cer. Însă, oricât de familiar ar suna, cerul este portocaliu, iar răsăritul are nuanţe de albastru. E ca Pământul, dar cu siguranţă este vorba de Marte", a spus Vasavada.