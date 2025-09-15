Dacă v-ați împăcat, cât de cât cu desființarea plafonărilor și cu scumpirile pe bandă rulantă, să ştiţi că vine 1 Octombrie şi se mai adaugă ceva pe lista tăierilor.

În Guvern se discută despre eliminarea plafonării la alimentele de bază. Tot mai multe voci susţin că măsura nu va fi prelungită, însă coaliţia nu s-ar fi pus încă de acord - de aici şi noi tensiuni între liderii ei. Totuşi, ca să nu ne ia pe nepregătite, am făcut noi calculul să ne dăm seama ce ar înseamna acest lucru pentru coşul nostru de cumpărături.

Astfel, problemele din portofelul românilor se împletesc acum cu un scandal politic în toată regula. Guvernul a transmis, prin vocea purtătorului de cuvânt, că plafonarea la alimentele de bază nu se mai prelungește după 30 septembrie. Social-democrații spun că nu au fost consultaţi în această privinţă şi acuză că oamenii cu venituri mici vor fi lăsați la mila scumpirilor, în timp ce liberalii spun că statul nu mai poate ține piața în frâu la nesfârșit.

Plafonarea a început în august 2023, întâi pe 14 produse de bază, apoi lista a ajuns la 17. Termenul limită e 30 septembrie 2025, dar de luna viitoare practic intrăm pe piață liberă.

Ce înseamnă asta pentru coșul zilnic? O creștere de cam 10%. O pâine simplă de 300 de grame va sări de la 1,7 lei la aproape 2 lei, litrul de lapte de la 6,49 la 7,14 lei, carnea de pui de la 14,9 la peste 16 lei. Iar ouăle, uleiul și zahărul merg și ele în sus. Problema e că peste 2 milioane de români trăiesc pe salariul minim. Și pentru ei orice scumpire e o lovitură directă.

Şi dacă reuşim să ne uităm dincolo de lovitura pe care noi o primim direct să ştiţi că nici pentru economie nu e o veste bună! Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna august la 9,9 de la 7,84 în iulie. Iar creşterea TVA ului la 21% a avut un impact enorm.

Inclusiv guvernatorul Bancii Naţionale, Mugur Isărescu, spunea că "avem o cocoaşă frumuşică!" şi se referea inflaţia din august si septembrie. În plus BNR a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, atenţie - de la 4,6% anterior.

Însă aceste cifre sunt estimate fără a lua în calcul noile creşteri de preţuri de la alimente. Mai sunt două săptămâni până la 1 septembrie. Rămânem cu ochii pe acest subiect.

