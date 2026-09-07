Nuclearelectrica, compania care operează centrala nucleară de la Cernavodă, a deschis recrutările pentru 36 de posturi vacante de inginer. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în departamentele Sisteme de Proces, Proiectare și Suport Tehnic, precum și Dezvoltare-Investiții, potrivit News.ro.

Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență - Hepta

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură a fost 7 septembrie, urmând ca proba scrisă, care este eliminatorie, să aibă loc pe 14 septembrie. Interviul profesional va fi organizat începând cu data de 16 septembrie 2026, potrivit unui anunţ al companiei.

"Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă, recrutează personal în vederea ocupării posturilor vacante", se arată într-un anunţ al companiei publicat pe site.

Astfel, potrivit acestui anunţ, candidaţii trebuie să aibă minimum 8 ani experienţă pentru o pozitie de inginer Operare CNE, dar există şi poziţii unde nu este necesară experienţă, cum este postul de Inginer în Pregătire.

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Lista joburilor disponibile

Lista joburilor vacante include poziţii de inginer la următoarele departamente:

Departamentul Întreţinere şi Reparaţii – 2 posturi, Secţia Exploatare şi Întreţinere Auxiliare – 2 posturi, Grup Retehnologizare MID-SMC – 3 posturi, Departamentul Sisteme de Proces – 10 posturi, Departamentul Proiectare şi Suport Tehnic – 5 posturi, Departamentul Inginerie de Componente – 3 posturi, Departamentul Securitate Nucleară, Autorizari şi Imbunatăţire Performante – 3 posturi, Departamentul Pregătire şi Autorizare Personal– 2 posturi, Departamentul Instalaţie Detritiere – 1 post, Departamentul Dezvoltare-Investiţii – 5 posturi, Serviciul Protecţie Fizică şi Informaţii Clasificate – 2 posturi.

Ce criterii trebuie să îndeplinească potențialii candidaţi

Nuclearelectrica precizează că pentru postul de Inginer în Pregătire nu există cerinţe de experienţă, însă aceasta este de minim 2 ani în activităţi specifice studiilor absolvite sau inginer în pregătire (cu pregatirea terminată), pentru postul de Inginer Operare CNE în Pregătire, de minim 4 ani în activităţi specifice centralelor nuclearoelectrice sau încadrare actuală pe poziţia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregătirea terminată, pentru postul de Inginer Operare CNE şi de minim 8 ani pe o pozitie de Inginer Operare CNE sau încadrare actuală pe o pozitie de Inginer Operare CNE Principal în activitati specifice CNE Cernavodă, pentru postul de Inginer Operare CNE Principal.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură a fost 7 septembrie.. Probele de concurs se derulează la sediul CNE Cernavodă din Cernavodă. Proba scrisă, eliminatorie, se va organiza în data de 14 Septembrie 2026, iar ora va fi comunicată ulterior, se precizează în anunţ. Interviul profesional înregistrat va fi organizat începând cu data de 16 Septembrie 2026.

"În urma susţinerii probei Interviu profesional, vor fi declaraţi admis candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 70% din punctajul total al probei de interviu profesional, în limita locurilor ofertate. La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se vor comunica prin e-mail, la adresa menţionată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obtinut (Admis/ Respins)", se arată în anunţ.

Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oraş Cernavodă, prin poştă sau prin e-mail, documentele ataşate trebuie să fie în format pdf.

"Vă informăm că numărul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordine descrescătoare a rezultatelor obţinute", se mai arată în anunţul companiei.

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric.

Cosmin Ghiţă a anunţat recent că renunţă la mandatul de Director General al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară urmând să ocupe functia de Director General provizoriu al Nuclearelectrica pentru o durată de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Compania de stat a obţinut un profit net de 1.183.970 mii lei, în primele şase luni din acest an, cu 36,6% mai mare faţă de perioada similară de anul trecut, în condiţiile unor venituri din exploatare mai mari cu 2%, raportat la aceeaşi perioadă din 2025, în urma creşterii veniturilor din vânzarea energiei electrice.