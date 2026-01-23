Se scumpesc biletele la transportul public din Bucureşti. Preţul unei călătorii aproape că se dublează iar abonamentul anual va ajunge la 900 de lei. În plus, pensionarii cu venituri mari nu vor mai avea gratuitate. Este decizia primarului general Ciprian Ciucu, care recunoaşte că măsura este nepopulară, însă spune că este absolut necesară. Noile tarife vor fi supuse la vot săptămâna viitoare în şedinţa de consiliu general.

Preţul unei călătorii va creşte de la 3 la 5 lei iar biletul comun cu metroul va ajunge 9 lei.

Pentru 10 călătorii tariful aproape că se dublează şi va ajunge la 40 de lei iar abonamentul de-o zi va fi mai scump cu 6 lei.

Abonamentul pentru o lună va costa 100 de lei iar cel comun cu metroul, 180 de lei. Pentru un an, abonamentul la STB se va scumpi cu 200 de lei iar cel comun cu transportul subteran, va ajunge la 1.600 de lei pe an.

"Foarte scump în condiţiile în care condiţiile de transport sunt groaznice. [...] Nu vin la timp, aştepţi mult în staţie, foarte, foarte aglomerat. Stăm ca sardelele" a spus un bucureştean.

Reporter: Cum vi se pare majorarea aceasta de la 3 la 5 lei?

Bucureştean: Măi e ok, e ok. Nu e scump la preţurile care sunt.

"Măcar vin cu ceva, nişte autobuze noi? Mi se pare foarte scump" a spus un alt localnic.

Pe lângă creşteri, dispar şi unele gratuităţi

Modificările au fost propuse de edilul Capitalei care speră astfel să aducă mai mulţi bani la buget. Partener de Coaliţie, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă l-a îndemnat pe Ciprian Ciucu să nu se mai plângă şi să vină cu soluţii.

​"Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete" a declarat Daniel Băluţă.

Primarul general i-a replicat că este direct responsabil pentru situaţia în care este acum bugetul Bucureştiului.

"Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului", a afirmat Ciprian Ciucu.

Noile preţuri vor aduce mai bine de 100 de milioane de lei în plus la bugetul Capitalei. Anul trecut STB a încasat 232 de milioane de lei, dar are încă aproape 1,4 miliarde de lei datorii către ANAF.

Anul trecut peste 82 de mii de călători au fost prinşi că circulau ilegal. Amenda pentru ei va creşte la 200 de lei. În alte oraşe din ţară, tarifele sunt de câţiva ani mai mari decât în Capitală. În Braşov, Suceava şi Timişoara oamenii plătesc deja 5 lei pentru o călătorie.

