Rusia interzice exporturile de combustibil pentru avioane până pe 30 noiembrie. Motivul invocat

Guvernul rus a interzis exporturile de combustibil pentru avioane până pe 30 noiembrie.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 14:26
Aeroportul Internațional Soci - Profimedia
Rusia a anunțat luni o interdicție de șase luni privind exporturile de combustibil pentru aviație, relatează Reuters. Interdicția va fi în vigoare începând cu 1 iunie, până la 30 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat al guvernului rus.

Moscova spune că măsura este necesară pentru a evita dezechilibrele pe piaţa internă şi pentru a se asigura că există suficiente rezerve pentru consumul din Rusia.

Rusia exportă combustibil pentru avioane în principal pe calea ferată către Asia Centrală, inclusiv în Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan. "Scopul acestei decizii este de a asigura stabilitatea pieţei interne de combustibil", se arată în comunicatul guvernului.

Rusia a restricţionat deja exporturile de benzină, dar nu a luat încă măsuri în privinţa motorinei. Agenţia Interfax a relatat săptămâna trecută că sunt analizate astfel de măsuri şi în cazul motorinei.

Producţia de motorină din Rusia a scăzut cu aproximativ 10% în luna mai, după un declin de 10% în aprilie, în condiţiile în care atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au forţat reducerea sau oprirea producţiei. Însă exporturile de motorină au crescut, potrivit datelor Reuters. 

 

