Taxa de cinci euro pentru coletele din afara Uniunii Europene este deja în vigoare. Se aplică tuturor coletelor extracomunitare, iar efectele se văd în comenzile online. Unele magazine au transferat costul direct la client, iar taxa apare în coșul de cumpărături. La altele nu este afișată separat, dar, cel mai probabil, spun specialiștii, prețurile au crescut pentru a acoperi acest cost.

Zilnic intră în România aproximativ 300.000 de colete din afara Uniunii Europene. Pentru fiecare pachet cu o valoare sub 150 de euro, statul încasează acum 25 de lei.

Unele magazine din Asia au mutat taxa direct în responsabilitatea clientului. De exemplu, pe această platformă de cumpărături, la finalul procesului de comandă, ne apare, pe lângă valoarea produsului, și o taxă de manipulare de 25 de lei.

Suma nu se restituie la retur

Costul suplimentar nu se aplică pentru coletele nelivrate, iar în cazul retururilor, suma nu se restituie.

În schimb, alte magazine populare, precum Trendyol, Temu sau Alibaba nu afișează această taxă separat. Specialiștii atrag însă atenția că, în multe situații, taxa nu dispare, ci este inclusă în prețul produselor, fără a fi menționată explicit.

"Responsabilitatea plății taxei cade 100% în sarcina comerciantului, a magazinului care vinde produsul. Responsabilitatea colectării, declarării și transferului banilor către bugetul de stat cade în sarcina livratorului. În teorie, clientul final nu este nicăieri în acest peisaj. Nu ar trebui să plătească o taxă suplimentară față de cele afișate în momentul achiziției. Unii comercianți vor afișa taxa în momentul achiziției, pentru un comerț transparent. Alții vor susține ei taxa și nu vor modifica prețurile, ca investiție în atragerea de clienți", a declarat Cristi Movilă, președinte Asociația Magazinelor Online.

Miză uriaşă pentru buget

Companiile de curierat spun că încă nu sunt pe deplin lămurite despre noile reguli.

"Companiile de curierat încasează taxa de la expeditor, de la furnizorul bunurilor sau de la cel care trimite coletul. Va trebui să încasăm taxa pentru toate coletele care au intrat pe teritoriul României începând cu 1 ianuarie. Avem toate procesele și procedurile puse la punct, urmează să încasăm taxa respectivă, însă mai avem mici nelămuriri legate de coletele care intră în posesia noastră de la intermediari localizați în interiorul Uniunii Europene", a declarat Adriana Manu, manager marketing companie de curierat.

ANAF spune că are tehnologia necesară pentru a urmări coletele, dar în practică există neclarități și interpretări diferite între comercianți și curieri.

"Nu este corect ca un curier să încaseze taxa de la clientul final dacă magazinul nu a declarat-o. Sunt mici probleme normale de început, până când lucrurile se vor clarifica", a declarat Cristi Movilă, președinte Asociația Magazinelor Online.

Calculele experților arată miza uriașă pentru buget. Aplicarea taxei de 25 de lei pentru fiecare colet ar aduce peste un milion de euro pe zi la bugetul de stat.

