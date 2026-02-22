Un incident tensionat a avut loc pe 22 februarie, în comuna Corbeanca, județul Ilfov, după ce un bărbat nemulțumit de modul în care a fost deszăpezită strada pe care locuiește ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol tip airsoft.

Muncitori ameninţaţi cu pistolul de un bărbat nemulţumit de cum i-a fost deszăpezită strada

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Orașului Buftea, sesizarea a fost făcută prin apel la 112. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit, în urma primelor verificări, că pe fondul unui conflict verbal, un bărbat de 49 de ani ar fi ieșit din locuință având asupra sa un pistol neletal tip airsoft.

"La data de 22 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, un bărbat, din comuna Corbeanca, nemulțumit de modul în care s-ar fi efectuat deszăpezirea pe strada sa, ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol (...) La fața locului, polițiștii au identificat persoana în cauză, care a predat arma neletală tip airsoft, aceasta nefiind supusă autorizării", a transmis IPJ Ilfov.

Oamenii legii au identificat persoana în cauză, iar aceasta a predat arma, care nu este supusă autorizării, conform legislației în vigoare.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun, în colaborare cu Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov.

