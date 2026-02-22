Două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, fără să prezinte urme de violenţă pe corp, în acest caz poliţiştii deschizând un dosar penal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Doi soți, de 60 și 64 de ani, găsiți morţi în locuința lor din Făgăraș. Poliţiştii au deschis dosar penal - Shutterstock

Incidentul a fost semnalat poliţiştilor în cursul zilei de sâmbătă, iar cercetările se desfăşoară sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, transmite Agerpres.

Echipa operativă care s-a deplasat la faţa locului a constatat că la adresa indicată se aflau două persoane decedate, un bărbat de 60 de ani şi o femeie de 64 de ani.

"În urma examinării preliminare, aceştia nu prezentau urme de violenţă pe corp, iar pentru stabilirea cauzei care a dus la producerea decesului, au fost transportaţi la unitatea de medicină legală pentru efectuarea necropsiei. Totodată, datele preliminare ale verificărilor au arătat că spaţiul de locuit nu era racordat la energie electrică sau gaze", a transmis sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările în acest caz continuă în cadrul dosarului penal întocmit, sub coordonarea procurorului, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale, a precizat IPJ Braşov.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare că s-au scumpit produsele de post? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰