Numărul locurilor de muncă scade. Unde se fac cele mai multe angajări

Aproape 50.000 de locuri de muncă au fost postate de la începutul anului, pe una dintre platformele de recrutare online, active în România, în scădere cu circa 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

Conform datelor centralizate de eJobs, în această marjă există, însă, şi domenii care au crescut numărul de poziţii scoase în piaţă, în unele cazuri fiind vorba chiar despre o dublare a joburilor disponibile. Astfel, în domeniul Asigurări se înregistrează o creştere de 100% a joburilor postate din ianuarie până în martie (4.600 de posturi vs 2300 în 2025).

Al doilea domeniu cu o evoluţie semnificativă este financiar/bancar, cu un plus de 58%, comparativ cu primele două luni şi jumătate ale anului trecut. Angajatorii din acest sector au postat aproape 7.000 de locuri de muncă, în 2026.

De asemenea, creşteri mai mici au fost constatate în transport/logistică (5.500 de locuri de muncă, +13%), turism (5.700 posturi, +7,5%), industria alimentară (6.500 de joburi, +7,4%), energie (1.700 de poziţii, +5%) şi construcţii (4.600 de oferte, +1%).

Pe de altă parte, în domenii precum retailul, serviciile sau call-center/BPO se remarcă o fază de plafon în care nu au fost operate schimbări majore în recrutare raportat la tabloul anului trecut.

În ceea ce priveşte aplicările, analiza de specialitate relevă faptul că acestea au crescut în toate domeniile de activitate, cel mai mult în retail, servicii, financiar-bancar şi turism, cu un total de 3,1 milioane de operaţiuni înregistrate în ianuarie, februarie şi martie, până la acest moment (+24%).

"Indiferent de domeniu şi de evoluţia faţă de anul trecut, la nivelul întregii pieţe, cele mai multe locuri de muncă s-au adresat candidaţilor entry level (0 - 2 ani de experienţă), mid level (2 - 5 ani de experienţă), celor care nu au deloc experienţă şi abia apoi seniorilor şi specialiştilor cu mai mult de 5 ani de experienţă şi managerilor. Modificări s-au mai observat nu doar în ceea ce priveşte sectoarele de activitate, ci şi oraşele pentru care s-au făcut angajări", se menţionează într-un comunicat de presă al platformei profesionale.

Municipiul Bucureşti, Cluj - Napoca, Iaşi, Ilfov şi Braşov au raportat mai mult de jumătate din oferta totală de locuri de muncă din acest început de an, dar au fost înregistrate rezultate importante şi în Constanţa, Sibiu, Târgovişte sau Buzău. În topul oraşelor cu cele mai multe locuri de muncă postate, Capitala este pe primul loc, urmată de Braşov.

