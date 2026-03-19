Românii muncesc printre cele mai multe ore din UE. Cine "plăteşte" preţul

Românii muncesc aproape 40 de ore pe săptămână, mai mult decât media din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Iar când ești tot timpul prins cu munca și cu presiunea de zi cu zi, stresul se adună și ajunge să se simtă și acasă, în relația cu copiii.

Cifrele confirmă realitatea pe care mulți părinți o trăiesc deja zi de zi: 6 din 10 spun că se confruntă cu stres și oboseală cronică. Iar când ai copii mici, lucrurile devin și mai solicitante. Potrivit unui studiu Reveal Research despre provocările parentale din România, 65% dintre părinții cu copii între 0 și 6 ani spun că se simt epuizați în mod constant.

Stresul își pune amprenta tot mai clar asupra vieții de zi cu zi. Peste jumătate dintre părinți spun că oboseala le afectează felul în care comunică, iar 40% simt că le este greu să păstreze un echilibru între muncă și viața personală. În acest ritm, avertizează specialiștii, timpul petrecut în familie riscă să se transforme într-o simplă listă de lucruri de făcut, iar legătura emoțională cu copilul poate avea de suferit.

Aceeași tendință apare și în cercetările internaționale despre epuizarea parentală. Studiul Parental Burnout Around the Globe, realizat pe 17.409 părinți din 42 de țări, arată că burnout-ul parental există peste tot, dar este mai des întâlnit în țările occidentale dezvoltate, unde presiunea și așteptările sociale legate de rolul de părinte sunt mai mari.

Tot mai multe studii din domeniul psihologiei dezvoltării și al neuroștiinței arată că relațiile timpurii dintre copii și adulții de referință influențează dezvoltarea emoțională, capacitatea de reglare a emoțiilor și modul în care oamenii construiesc relații la vârsta adultă.

"Există un contract ascuns pe care îl învățăm cu primii noștri îngrijitori: trebuie să facem, să fim sau să spunem anumite lucruri ca să fim primiți și iubiți. Acest model se întinde în viața noastră și ne influențează modul în care ne raportăm la copiii noștri, în special dorința de a repara sau de a fi un părinte mai bun decât modelul pe care l-am primit", spune Kelly McDanieliv, terapeut.

Ce spune neuroștiința despre relația părinte-copil

La rândul său, Dr. Tina Payne Bryson, psihoterapeut și expert în dezvoltarea copilului, explică modul în care relațiile zilnice dintre părinți și copii influențează dezvoltarea creierului:

"Dezvoltarea creierului copiilor este modelată de experiențele relaționale cu adulții din viața lor, felul în care îi conectăm, cum răspundem emoțiilor lor și modul în care gestionăm momentele dificile sunt elemente cheie care influențează capacitatea lor de a-și regla emoțiile și de a construi relații sănătoase", detaliază Dr. Bryson, co-autoare, alături de Dan Siegel, a bestsellerului The Whole-Brain Child, unde principiile neuroștiinței sunt aplicate concret în parentingv.

"Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți suficient de prezenți și dispuși să repare relația atunci când apar dificultăți. Repararea este una dintre cele mai importante experiențe de învățare emoțională pentru un copil", adaugă Dr. Bryson.

