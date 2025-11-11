Cumpărătorii ar vrea doar benzinăriile Lukoil, nu și rafinăria Petrotel. Rușii ar refuza să le vândă separat

Europarlamentarul PNL și fost ministru al Energiei, Virgil Popescu, avertizează că statul român trebuie să clarifice rapid situația activelor Lukoil pentru a nu afecta securitatea energetică a ţării. Rafinăria Petrotel, deținută de Lukoil, care asigură 20% din piaţa internă, riscă să fie închisă. Lukoil are voie să vândă afacerile din România, dar ar refuza să le vândă separat, iar cumpărătorii nu vor rafinăria, doar benzinăriile. Bulgaria a sporit în ultimele zile securitatea la rafinăria Lukoil din Burgas. Iar Lukoil a declarat caz de forţă majoră la un important zăcământ din Irak.

Administraţia lui Donald Trump a blocat săptămâna trecută vânzarea afacerilor Lukoil în Europa iar POLITICO a relatat în weekend că România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor deţinute de Lukoil şi vor derogări pentru a amâna sancţiunile SUA. Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie 2025 să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil.

Lukoil poate să-și vândă fără probleme afacerile din România

Lukoil poate să-și vândă fără probleme afacerile din România, pentru că nu este supusă sancţiunilor în UE. În România, Lukoil are două mari afaceri: rafinăria Petrotel din Ploiești și o rețea de 320 de benzinării. Deși sunt înregistrate pe firme diferite, compania a refuzat până acum să le vândă separat, potrivit profit.ro. Rafinăria nu prea interesează pe nimeni, pentru că este construită special pentru un tip de petrol rusesc, iar pentru a o adapta la alt tip de petrol ar trebui investiți mulți bani.

Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil

"Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică. Subiectul sancţiunilor impuse de SUA companiei Lukoil trebuie tratat cu maximă seriozitate. Nu e o chestiune îndepărtată sau pur politică - ne priveşte direct, pentru că în România operează rafinăria Petrotel Ploieşti şi reţeaua Lukoil România, cu peste 320 de staţii de carburanţi, controlate printr-o companie cu sediul în Elveţia", a transmis europarlamentarul PNL, pe Facebook.

Potrivit lui Virgil Popescu, trebuie "să clarificăm, cu celeritate, dacă activele Lukoil din România se află "pe lista neagră" a OFAC - Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA! Dacă se confirmă informaţia, România trebuie să deschidă repede un dialog formal cu OFAC şi cu Comisia Europeană, pentru a obţine o clarificare scrisă privind statutul operaţiunilor. Mai mult chiar, poate solicita o licenţă temporară care să permită menţinerea operaţiunilor strict necesare - salarii, siguranţă, protecţia mediului, în paralel cu pregătirea unei eventuale vânzări către un cumpărător care nu are legături cu Rusia", a subliniat Virgil Popescu.

Eurodeputatul PNL susţine că "obiectivul este unul simplu: Transparenţa şi tranşarea situaţiei va oferi predictibilitate, ca orice bancă, companie sau partener comercial să ştie clar dacă şi până când poate colabora legal cu Petrotel şi Lukoil România". "În paralel, statul trebuie să se pregătească tehnic şi logistic, astfel încât oprirea sau schimbarea proprietăţii Petrotel să nu afecteze alimentarea pieţei. Cum face asta: prin dialog cu producătorii, pentru maximizarea producţiei la celelalte rafinării (Petrobrazi, Petromidia); prin importuri suplimentare de produse petroliere prin Constanţa şi alte terminale europene; prin contracte preventive cu traderi care nu sunt afectaţi de sancţiuni. Să ne asigurăm că avem acoperire pentru cel puţin 90 de zile de consum, conform obligaţiilor europene", a mai spus Popescu.

Potrivit lui Virgil Popescu, "mesajul politic final trebuie să fie limpede: România nu închide ochii la sancţiuni, ci găsim soluţii pentru a ne întări securitatea energetică. Folosim acest moment ca să scoatem infrastructura critică din influenţa rusă şi să o transformăm într-un pilon european al energiei".

Bulgaria a sporit măsurile de securitate la rafinăria Lukoil

Bulgaria a sporit în ultimele zile securitatea la rafinăria Lukoil din Burgas, după ce a adoptat o lege criticată de Moscova, prin care guvernul de la Sofia se pregăteşte să preia controlul asupra facilităţii. Ulterior, aceasta ar urma să fie vândută unui nou proprietar, astfel încât să nu mai fie expusă sancţiunilor americane.

Sporirea securităţii la rafinăria Lukoil include inspecţii şi pregătirea poliţiei militare. Ministerul bulgar al Apărării a redistribuit în zonă şi un sistem anti-drone. Postul de televiziune Nova TV din Bulgaria a relatat că vehiculele care intră în perimetrul rafinăriei sunt verificate strict, inclusiv pentru eventuale dispozitive explozive.

Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria a declarat pentru agenţia TASS că acţiunile Bulgariei cu privire la preluarea controlului rafinăriei Lukoil sunt pripite şi discutabile din punct de vedere juridic.

Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul din Irak

Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul petrolier major West Qurna-2 din Irak, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, după ce sancţiunile occidentale au afectat operaţiunile gigantului petrolier rus.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft. De atunci, Irakul a oprit toate plăţile în numerar şi în ţiţei către firma rusă, susţin sursele.

Acestea au anunţat că marţi Lukoil a trimis o scrisoare oficială Ministerului Petrolului din Irak spunând că există condiţii de forţă majoră care o împiedică să continue operaţiunile la zăcământul petrolier major West Qurna-2. Oficiali de la Bagdad au declarat pentru Reuters că dacă problemele legate de cazul de forţă majoră nu sunt rezolvate în şase luni, Lukoil va închide exploatarea zăcământului şi se va retrage complet din acest proiect.

Conform Reuters, firma petrolieră de stat SOMO din Irak a anulat încărcarea a trei nave de transport ţiţei extras de la zăcământul West Qurna-2 operat de Lukoil, din cauza sancţiunilor.

