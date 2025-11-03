O cunoscută fabrică din Arad se închide în decembrie. Sute de angajaţi vor rămâne fără locuri de muncă

O cunoscută fabrică din judeţul Arad îşi închide porţile în luna decembrie, iar sute de muncitori vor rămâne fără locuri de muncă. Este vorba de cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu.

Fabrica de componente auto Aptiv ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităților locale, care spun că producția s-ar muta într-o țară din afara Uniunii Europene. În paralel, se fac pregătiri pentru reintegrarea cât mai multor angajați dintre cei care ar urma să fie concediați.

Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, spune că fabrica ar urma să se închidă după ce și-a redus activitatea în ultimii ani, iar în prezent hala de producție ar fi prea mare în raport cu numărul de angajați rămași.

Articolul continuă după reclamă

"Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 și 1.000 de salariați. Înțeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor", a declarat primarul pentru Agerpres.

Bugetul local, afectat de închiderea fabricii

Edilul afirmă că bugetul local va fi afectat de închiderea fabricii.

"Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice", a declarat Călin Abrudan.

El a adăugat că s-au purtat deja discuții cu autoritățile competente pentru a se reintegra cât mai repede forța de muncă în alte fabrici din zonă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰