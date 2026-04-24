Renovări, reamenajări, expertize tehnice şi chiar achiziţii de locuinţe. Pe toate, românii le-au lăsat în aşteptare, în această perioadă. Haosul din politică îi sperie şi îi descurajează să mai investească în propria locuinţă şi, implicit, în propriul confort. Antreprenorii confirmă: activitatea lor a scăzut dramatic în această perioadă faţă de săptămânile trecute. Iar trendul pare să continue şi în perioada următoare.

De când a început criza din politică, românii au făcut şi mai mulţi paşi înapoi de la achiziţiile importante. Spre exemplu, de la a-şi cumpăra o locuinţă nouă. "Decizia de a achiziţiona o proprietate este una pur emoţională. Dacă tu nu simţi siguranţă, dacă te uiţi la viitor şi eşti îngrijorat de ceea ce se va întâmpla este foarte dificil în a lua o decizie", a declarat Georgiana Marcu, agent imobiliar. Prin urmare, unele vânzări planificate au picat în aceste zile.

"Am avut tranzacţie care a fost agreată acum trei săptămâni. Ieri am sunat clienta că am refăcut cadastrul şi mi-a zis că nu mai cumpără până nu îşi dă seama încotro ne îndreptăm şi ce se întâmplă", a declarat Georgiana Marcu, agent imobiliar. Incertitudinea care vine dinspre scena politică românească amplifică problemele cu care economia noastră se confrunta deja. Criza generată de războiul din Orient şi preţurile exagerate de la raft, pe fondul unui deficit bugetar pe măsură. "Majoritatea investiţiilor stagnează. Proprietăţile stau din ce în ce mai mult pe piaţă", a declarat Cristian Mihai, consultant tehnic. Iar cifrele oficiale vorbesc de la sine.

Tranzacţiile imobiliare sunt într-o continuă scădere de la începutul acestui an. În primele trei luni din 2026 s-au vândut în total, la nivel naţional, în jur de 122.000 de terenuri, case şi apartamente. Cu 16.600 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Iar cei din imobiliare se aşteaptă ca acest trend să continue. Scăderile din imobiliare se văd şi la cei care desfăşoară activităţi legate de acest sector. De pildă, la ingineri sau la consultanţii tehnici. "Principalul nostru serviciu şi anume inspecţia tehnică imobiliară a avut o scădere dramatică de la începutul anului de peste 60%. Toate firmele de specialitate au o scădere dramatică în ceea ce priveşte numărul şi valoarea contractelor semnate cu clienţii", a declarat Cristian Mihai, consultant tehnic.

"Instabilitatea se vede şi în deciziile clienţilor. Acum mai mult analizează, calculează, compară", a declarat Elena Adam, designer de interior. De la antreprenori la angajaţi- toată lumea se simte afectată de criza politică şi economică din ţară. Economiştii ne sfătuiesc să avem, totuşi, răbdare şi să dăm docadă de cumpătare când vine vorba despre finanţele personale în această perioadă.

