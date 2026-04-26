E primul weekend al Străzilor Deschise. Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei şi alte artere din zona centrală vor fi pietonale. Fără trafic şi claxoane, cu plimbări în aer liber într-un Bucureşti vibrant. Dar bucuria pietonilor este supărarea şoferilor, care trebuie să ocolească mult şi pierd astfel timp preţios. Nici cei care locuiesc în zonă nu sunt fericiţi. Se plâng de zgomot şi de valul de oameni care se revarsă pe sub ferestrele lor. Anul trecut, peste un milion de bucureşteni şi turişti s-au bucurat de "Străzi Deschise".

Calea Victoriei rămâne o arteră de referinţă pentru centrul Capitalei si este mereu tranzitată de zeci de mii de şoferi şi pietoni. Aşa că orice plimbare pe aici necesită si foarte, foarte multă atenţie.

De astăzi, nu mai trebuie să ne asigurăm când ieșim la o plimbare pe Calea Victoriei. Timp de 50 de zile, artera devine pietonală în fiecare weekend, până pe 11 octombrie.

Proiectul animă centrul Capitalei și aduce profit afacerilor

O binecuvântare pentru cei care iubesc plimbările şi profit pentru cei care au afaceri în zonă. De la cafenelele de pe Calea Victoriei, până la comercianții și artiștii independenți, întreaga viaţă urbană a fost revitalizată graţie proiectului iniţiat în 2022.

"Faptul că nu mai auzi mașini îți dă deja o stare de bine, de relaxare. În plus, vremea ne ajută foarte mult. Cred că și emoțional ne încarcă", a spus un trecător.

"Vom avea în program ateliere, tururi ghidate, spectacole pentru copii și concerte. Mâine, de la ora 19:00, are loc Noaptea Dansului, o invitație pentru toți cei prezenți pe Calea Victoriei de a dansa împreună", a afirmat Cristina Nichimiș, consilier ARCUB

Seara trecută, distracţia a continuat, iar Calea Victoriei a fost mai animată ca oricând.

"E foarte plăcut, sunt plăcut surprinsă. Eu sunt mutată recent în București și nu am știut că există o asemenea inițiativă". "Este foarte frumos, este animat, e mult mai bine că e pietonal. Cred că încurajează oamenii să iasă din casă, să ne plimbăm, mai ales că s-a încălzit afară", au spus oamenii.

Şoferii, nemulţumiţi: "Traficul e dezamăgitor"

Pentru unii străzi deschise, pentru alţii străzi închise. Proiectul este o bătaie de cap în plus pentru şoferi care se plâng că au ajuns să-şi petreacă ŞI weekendul în trafic.

"Cum să fie un lucru bun, dacă nu te poți mișca? Pentru pietoni este, dar traficul e dezamăgitor". "Trebuie să merg la o clinică, nu găsesc loc de parcare și sunt nevoit să mă învârt", spun șoferii.

Locatarii din zonă reclamă zgomotul și lipsa parcărilor

Nu doar şoferii sunt revoltaţi. Cei care locuiesc în zonă se plâng că nu mai au linişte şi intimitate. Mulţi reclamă că nu mai au unde parca şi că inclusiv accesul către casă le este îngreunat. Peste 800 de bucureşteni chiar au semnat o petiţie cu numele: "Zona Ion Brezoianu este casa noastră, nu spațiu de evenimente.", după ce strada a intrat, anul acesta, în program. Primăria Capitalei a dat asigurări că evenimentul nu permite muzica dată tare şi că poliţiştii locali vor fi cu urechea pe boxele teraselor de pe Calea Victoriei.

