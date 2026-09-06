Oferta de muncă ce a stârnit revoltă într-o ţară UE. 50 € pentru 8 ore, iar echipamentul îl plătește angajatul

Un anunț de angajare publicat în Italia a declanșat o dezbatere aprinsă despre cât valorează, de fapt, o zi de muncă. Condițiile oferite pentru un job temporar, dar și una dintre cerințele impuse candidatului au atras numeroase critici și au ajuns inclusiv în atenția sindicatelor.

Oferta a fost publicată de o companie din Lombardia pe o cunoscută pagină de socializare din Conegliano și vizează un post de promoter într-un magazin al unui mare lanț de retail din localitate, relatează Il Gazzettino.

Activitatea este programată pentru două zile, pe 11 și 12 septembrie, vineri și sâmbătă. Programul este împărțit în două intervale, între orele 9:00 și 13:00 și apoi între 15:00 și 19:00, ceea ce înseamnă opt ore de muncă pe zi.

Persoana angajată trebuie să amenajeze un stand promoțional în raionul de fructe și legume, să le ofere clienților produse pentru degustare, să încerce să stimuleze vânzările și să distribuie materiale promoționale.

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Anunțul conține însă și o cerință obligatorie: promoterul trebuie să poarte încălțăminte de protecție, pe care trebuie să și-o cumpere singur.

50 de euro pentru opt ore de muncă

Pentru o zi de lucru, remunerația stabilită este de 50 de euro net. Plata urmează să fie făcută prin transfer bancar în data de 27 a lunii următoare. Astfel, o persoană care lucrează la jumătatea lunii septembrie ar urma să își primească banii abia la finalul lunii octombrie.

Pe unele platforme specializate, aceeași ofertă pentru postul de promoter menționează că remunerația pornește "de la 50 de euro".

O altă condiție a anunțului a provocat nedumerire: obligația de a purta încălțăminte de protecție într-un supermarket, și nu într-o unitate de producție sau pe un șantier.

Responsabilul departamentului explică însă faptul că regula se aplică tuturor celor care lucrează în magazin, indiferent dacă sunt sau nu angajați direct ai acestuia.

"Încălțămintea de protecție este un echipament obligatoriu pentru toți cei care lucrează în magazinul nostru, chiar dacă sunt angajați ai unor companii externe, cum este cazul promoterilor. Nu este o obligație birocratică, ci un echipament individual de protecție obligatoriu pentru oricine se deplasează în zona de vânzare și în depozit, mai ales în prezența transpaletelor și a paleților aflați în mișcare, care pot provoca accidente grave. Toți cei care vin să lucreze aici, fie că sunt angajați interni sau externi, trebuie să se înregistreze pe portalul nostru special și trebuie să respecte regulile de siguranță stabilite de companie", a transmis acesta.

Responsabilul a precizat, de asemenea, că promoterii nu sunt angajați direcți ai supermarketului, ci lucrează pentru firme terțe care gestionează personal pentru numeroase branduri.

Condițiile din anunț au provocat reacții

Atât remunerația oferită, cât și condițiile de muncă au stârnit nemulțumirea celor care se confruntă în mod obișnuit cu precaritatea de pe piața muncii. Pe pagina de socializare unde a apărut anunțul au fost publicate mai multe comentarii critice.

"Dacă trebuie să-ți cumperi și încălțămintea de protecție, aproape toți banii pe care îi câștigi din muncă se duc pe asta", a scris unul dintre utilizatori.

Cazul a atras și atenția sindicatelor.

Roberto Toigo, secretarul general al Uil Veneto, spune că problema nu este reprezentată doar de suma oferită pentru această activitate, ci și de posibilitatea ca astfel de condiții să fie mult mai răspândite.

"Persoana care a publicat anunțul s-a expus, poate dintr-un exces de naivitate. Pe noi, dincolo de remunerația deosebit de mică, ne îngrijorează faptul că probabil există zeci, sute de oferte de acest fel: înseamnă că se consideră de la sine înțeles că acesta este tratamentul care trebuie rezervat inclusiv muncilor ocazionale", a declarat Roberto Toigo.

Liderul sindical consideră că apariția cazului în spațiul public este importantă tocmai pentru că atrage atenția asupra condițiilor în care sunt prestate anumite activități temporare.

"Este bine că această situație a ieșit la iveală, este exact tema campaniei noastre naționale "Stop muncii la negru": cazuri precum acesta trebuie să iasă la suprafață și să arate că drumul corect este aplicarea contractelor colective naționale", a mai spus acesta.

Discuția despre plata muncii ocazionale și echipamentul de protecție

Sursa citată precizează că, în general, acest tip de activitate este reglementat ca muncă ocazională, pentru care remunerația este stabilită ca sumă forfetară, nu ca tarif pe oră.

De asemenea, este vorba despre o ofertă pentru ocuparea unui post, astfel că nimeni nu este obligat să o accepte.

Rămâne însă și problema echipamentului individual de protecție. Astfel de dispozitive, printre care se numără și încălțămintea de protecție, ar trebui furnizate de angajator.

Cazul apare în contextul dezbaterii purtate la nivel național în Italia privind introducerea unui salariu minim, care în prezent nu există.