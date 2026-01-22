O firmă din Bistriţa face disponibilizări. Câţi oameni îşi vor pierde locul de muncă

O societate pe acţiuni din Bistriţa, care are ca domeniu de activitate tratarea şi acoperirea metalelor, a notificat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă că intenţionează să facă disponibilizări colective, după ce în luna decembrie a intrat în procedură de insolvenţă.

Firma intenţionează să renunţe la maximum 100 din cei 179 de angajaţi pe care îi are în prezent.

"Precizăm că numărul persoanelor comunicate de angajator în notificarea transmisă poate suferi modificări până la finalizarea procedurii, în funcţie de evoluţia procesului de reorganizare a activităţii, de identificarea unor soluţii de reîncadrare profesională de către persoanele vizate, inclusiv pe durata perioadei de preaviz, precum şi de îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare", a menţionat directoarea AJOFM Bistriţa-Năsăud, Angela Koos.

Angajaţii care îşi vor pierde locul de muncă vor fi înregistraţi la AJOFM după data de 1 martie, între timp urmând să beneficieze de servicii de preconcediere.

Tribunalul Bistriţa-Năsăud a încuviinţat, în 12 decembrie 2025, cererea companiei bistriţene de a fi deschisă procedura generală a insolvenţei, din cauza datoriilor restante care depăşeau 62 de milioane de lei.

Societatea pe acţiuni în cauză, înfiinţată în anul 1992, a fost inclusă anul trecut de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud în "Topul creativităţii", alături de alte patru companii din judeţ.

Potrivit AJOFM Bistriţa-Năsăud, anul 2025 s-a încheiat cu o rată de 3,46% a şomajului în judeţ, în creştere faţă de noiembrie 2025 cu 0,13%.

Din totalul de 3.855 de şomeri înregistraţi la 31 decembrie 2025, 1.714 primeau indemnizaţie de şomaj, iar 2.141 erau neindemnizaţi.

"Niciun mare angajator nu a anunțat concedieri masive!" a declarat Angela Koos, directorul AJOFM BN în luna decembrie a anului trecut.

