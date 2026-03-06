Sezonul alergiilor de primăvară a început mai devreme anul acesta, încă din luna februarie, iar cei sensibili la polen se confruntă deja cu simptome. Specialiştii estimează că sezonul ar putea dura până la jumătatea lui mai, timp în care persoanele alergice sunt sfătuite să evite activităţile lungi în aer liber.

Pentru persoanele alergice, începutul primăverii vine la pachet cu un mare disconfort. Deşi simptomele sunt foarte asemănătoare unei răceli, nu trec la fel de repede şi pot afecta considerabil calitatea vieţii.

"Încerc să evit zonele mai aglomerate, unde se regăsesc cel mai mult florile", a spus o tânără.

"Aerisesc în casă, spăl, chestiile de igienă. Şi medicamente într-adevăr, şi eu iau", a relatat altă femeie.

Articolul continuă după reclamă

"Specialiştii atrag atenţia că temperaturile neobişnuit de ridicate pentru această perioadă au grăbit înflorirea unor copaci precum arinul, alunul şi plopul. Schimbările bruște de vreme au favorizat răspândirea polenului în aer. Persoanele alergice pot avea simptome precum nas înfundat şi iritaţii la nivelul ochilor şi gâtului şi strănut frecvent", a explicat reporterul Observator Laura Ilioiu.

Alergiile pot avea însă şi manifestări mai intense, mai ales atunci când nivelul polenului din aer este ridicat: dificultăţile de respiraţie, afectarea sinusurilor şi agravarea astmului la persoanele care suferă de această afecţiune. Doar un medic poate însă indica tratamentul potrivit.

Ce pot face cei care sunt afectaţi în mod special de alergii

"Există nişte măsuri pe care le pot lua în plus faţă de medicaţia pe care o iau cu antialergic. […] Să evite perioadele de mijloc ale zilei, să ştie să-şi facă un duş exact când ajung în casă, ca să îndepărteze polenul care se regăseşte şi pe păr, poate şi pe haine. [...] Să aerisească dimineaţa devreme, seara târziu sau după o ploaie", a spus medicul alergolog Simona Coleaşă.

Specialiştii spun că sezonul alergiilor de primăvară ar putea dura până la mijlocul lunii mai. Apoi începe însă sezonul ambroziei, unul dintre cei mai puternici şi răspândiţi alergeni, care afectează 2,5 milioane de oameni numai la noi în ţară.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰