Guvernul creşte cu 40% redevențele pentru petrol și gaze. OMV Petrom renunță la litigiul privind Neptun Deep

OMV Petrom renunță la litigiile cu statul român, inclusiv la arbitrajul privind Neptun Deep. În schimb guvernul majorează cu 40% redevențele pentru petrol și gaze și prelungește durata de exploatare pentru companie, a anunţat miercuri premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. El a precizat că, printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, s-au creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat.

Potrivit acordului, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage, iar România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. În plus, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).

"Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat", a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Şeful Executivului a transmis că principalele prevederi se referă la creşterea nivelului redevenţelor, asumarea integrală a responsabilităţilor de mediu de către OMV Petrom, renunţarea de către companie la toate litigiile împotriva României şi prelungirea duratei contractelor.

"Astfel, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licenţele preluate la privatizare. În acest fel, România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite şi penalităţile la datoriile care au apărut din diverse litigii. OMV Petrom renunţă la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep şi va recunoaşte prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, aşa cum este această lege în prezent", a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a mai arătat că, parte a acestui acord, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).

"În toată activitatea sa, OMV Petrom va ţine cont de interesele naţionale ale României şi de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurenţă din cadrul legislaţiei naţionale şi al Uniunii Europene. Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale şi contractuale corespunzătoare. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independenţă energetică şi de o piaţă de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească şi să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piaţa de energie", a explicat premierul.

