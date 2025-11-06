Concedieri la OMV Petrom. Compania va tăia 1000 de posturi până în 2027

OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din țară, a confirmat că va tăia 1000 de posturi până în 2027. Procedurile de restructurare sunt la jumătate, a anunțat directorul general, relatează Profit.ro.

Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a confirmat pentru investitori că aproximativ 1.000 de posturi vor fi eliminate în România în următorii ani, relatează Profit.ro. Procesul de restructurare a început deja, iar circa jumătate dintre concedieri au fost realizate în cursul acestui an. Restul va continua în 2026 și 2027.

OMV Petrom, economii de 150 milioane euro până în 2027

Compania urmărește să reducă cheltuielile cu aproximativ 150 milioane de euro până în 2027. Reducerile vizează personal, servicii, procese interne, automatizare. Motivul ar fi prognozarea unei scăderi a prețurilor la țiței, care ar fi declanșat o restructurare la nivel global în sectorul de hidrocarburi.

Articolul continuă după reclamă

Grupul OMV are în total aproximativ 23.000 de angajați în mai multe țări. Compania-mamă a decis să reducă în jur de 2.000 de posturi, adică aproximativ 9% din total. În Austria, unde OMV are aproximativ 5.400 de angajați, se vor desființa circa 400 de posturi. Asta înseamnă o reducere mai mică acolo, aproximativ 7% din personalul local. În România, prin OMV Petrom, lucrează cei mai mulți angajați ai grupului, aproximativ 44% din total, adică peste 10.000.

OMV Petrom a raportat un profit net de 3,4 miliarde de lei la 9 luni, în scădere cu 13%

Grupul OMV Petrom a anunțat la finalul lunii octombrie un profit net de 3,4 miliarde de lei după primele 9 luni din acest an, în scădere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar rezultatul din exploatare CCA, excluzând elemente speciale, a fost de 3,8 miliarde lei, mai mic cu 20% pe fondul unor prețuri mai mici la țiței, parțial compensate de marje de rafinare mai mari.

Potrivit unui comunicat al companiei, veniturile din vânzări au totalizat 26,83 miliarde de lei după primele nouă luni din acest an, în creștere cu 1% față de perioada similară din 2024. Investițiile organice au crescut cu 28% la 5,1 miliarde lei, în principal datorită investițiilor mai ridicate în Neptun Deep, în timp ce investițiile totale au ajuns la 5,2 miliarde lei, fiind cu 9% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

"Într-un mediu cu preț mai scăzut al țițeiului, rezultatele noastre la nouă luni reflectă beneficiile integrării afacerii noastre, cu impact pozitiv din creșterea marjei de rafinare. Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în al treilea trimestru, cu performanță îmbunătățită în segmentul de Rafinare și Marketing, pe lângă revenirea la un rezultat pozitiv în segmentul de Gaze și Electricitate. Totuși, semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale. În timp ce rezultatul operațional excluzând elemente speciale a scăzut cu 20%, la 3,8 miliarde lei, investițiile organice în aceeași perioadă au crescut cu 28%, la aproximativ 5 miliarde lei, reflectând implementarea Strategiei 2030. Am înregistrat progrese semnificative atât în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, cât și în activitățile de explorare Han-Asparuh din Bulgaria, precum și în extinderea portofoliului nostru de energie electrică din surse regenerabile și de produse sustenabile. Disciplina financiară rămâne o prioritate, fiind implementate programe de eficientizare care urmăresc să răspundă provocărilor pieței și să mențină competitivitatea. Presupunând un cadru fiscal și de reglementare predictibil și competitiv, continuăm investițiile, vizând o cifră record de până la 8,2 miliarde de lei pentru anul 2025", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, citată în comunicat.

Compania menționează că al patrulea dividend special consecutiv a fost aprobat, iar valoarea acestuia este de 0,0200 lei/acțiune. Dividendele totale plătite în decursul celor nouă luni au fost în sumă de 2,747 miliarde lei. Contribuția la bugetul de stat a fost de aproximativ 12 miliarde lei, un nivel similar cu cel din primele 9 luni din 2024.

În ceea ce priveşte segmentul de Explorare şi Producţie, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 1,9 miliarde lei comparativ cu 2,4 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2024, determinat în principal de scăderea cu 14% a preţurilor ţiţeiului.

Producţia a fost în linie cu aşteptările, cu 4,4% mai mică, în principal ca urmare a declinului natural în principalele zăcăminte, compensat parţial de contribuţia lucrărilor capitale la sonde şi a sondelor noi. Costul de producţie a crescut cu 11%, la 17,9 dolari/bep, ca urmare a efectelor negative ale schimbului valutar, taxelor mai mari (inclusiv taxă pe construcţii) şi scăderii producţiei disponibile pentru vânzare.

Pe segmentul Rafinare şi Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 1,8 miliarde lei, faţă de 2 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie 2024, în principal din cauza ratei de utilizare mai reduse a rafinăriei, în contextul opririi planificate din mai 2025 şi a provocărilor în aprovizionarea cu ţiţei din trimestrul III al acestui an.

"Indicatorul marjă de rafinare al OMV Petrom a fost de 10,9 dolari/bbl, cu o creştere de 12% susţinută de evoluţii favorabile ale cotaţiilor la motorină şi benzină în raport cu preţul ţiţeiului. Rata de utilizare a rafinăriei a fost de 90%, sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2024, în principal ca urmare a opririi planificate de 20 de zile în trimestrul al doilea. Cu toate acestea, performanţa acestui indicator a revenit în T3, atingând o rată de utilizare de 96%, semnificativ peste media europeană, după ce compania a rezolvat eficient provocările generate de aprovizionarea cu ţiţei prin asigurarea de surse alternative", se arată în comunicat.

Pe segmentul Gaze şi Energie, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 13 milioane lei în primele nouă luni, devenind pozitiv în trimestrul 3, după de-reglementarea pieţei de energie electrică. Cu toate acestea, se menţine sub nivelul din 2024, fiind influenţat de prevederi legislative care au afectat performanţa segmentului de energie electrică în prima jumătate a anului 2025. Vânzările totale de gaze naturale au crescut la 34,3 TW, cu 12% mai mari. Producţia centralei electrice Brazi a fost de 3,1 TWh, reprezentând 9% din mixul de producţie al României, în contextul unei disponibilităţi a centralei electrice de 90%.

Cât priveşte dezvoltarea regională a gazelor, OMV Petrom precizează că la Neptun Deep are loc continuarea forajului de dezvoltare, în acelaşi timp cu avansarea în procesul de fabricare a echipamentelor şi al construcţiei staţiei de măsurare a gazelor naturale; continuarea activităţilor de comercializare a gazelor naturale. De asemenea, în Bulgaria, la Han-Asparuh are loc finalizarea tranzacţiei cu NewMed şi progresul către începerea forajului de explorare în T4/2025. Instalaţia de foraj a fost contractată.

Referitor la decarbonizarea energiei electrice, compania menţionează că în Bulgaria a avut loc finalizarea tranzacţiei de achiziţie a unei participaţii de 50% din unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din această ţară. De asemenea, se menţionează semnarea contractelor EPCC pentru toate cele 4 parcuri fotovoltaice care urmează să fie dezvoltate împreună cu CE Oltenia.

La Unitatea SAF/HVO a avut loc începerea construcţiei şi asigurarea materiei prime printr-un nou contract de achiziţie de ulei de gătit uzat. Pe Electromobilitate, compania menţionează existenţa a aproximativ 1.100 de puncte de încărcare disponibile.

Opriri planificate au fost efectuate cu succes în al doilea trimestru în toate segmentele de activitate: în E&P - în zonele de producţie Petromar şi Crişana, în R&M - la rafinăria Petrobrazi şi în G&E la centrala electrică Brazi. Totodată, se menţionează extinderea activităţii în domeniul bitumului, prin două parteneriate strategice cu companii româneşti.

Compania precizează că situaţiile financiare interimare consolidate simplificate şi neauditate la data de şi pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiara Interimară.

OMV Petrom este o companie în care, la sfârşitul anului 2024, acţionarii români deţin peste 44% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 23,7% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti).

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 4,5% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

