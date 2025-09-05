OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată

Cel mai mare concern industrial al Austriei, OMV, pregătește un val masiv de restructurări. Aproape 2.000 de locuri de muncă din întreaga lume sunt în pericol, iar în Austria ar putea dispărea circa 400 de posturi, în special din zona administrativă și financiară. Conform publicaţiei Kurier, reducerile vor afecta în special subsidiara românească Petrom, dar și rafinăria din Burghausen (Germania) și unitatea din Bratislava.

Tensiunea a fost mare la sediul central al OMV din Viena, unde, joi dimineață, la ora 9.00, reprezentanții angajaților au convocat o adunare generală. Motivul: programul de reducere a costurilor și creștere a eficienței, botezat "Revo", care trebuie finalizat până în 2027.

Potrivit jurnaliștilor publicației Kurier, în Austria, în special zona Corporate urmează să fie restructurată masiv. Aceasta include conducerea grupului (CEO) și departamentul financiar. În ultimii zece ani, administrația a crescut puternic, la peste 1000 de angajați. Fostul CEO OMV Rainer Seele adusese peste 200 de angajați din România în Austria, cu contracte locale (și mult mai scumpe).

Câți angajați vor pleca în Austria nu este clar. La adunare s-a vorbit de o cifră de ordinul sutelor. Dinspre management se aud estimări de circa 400 de persoane afectate.

OMV taie până la 2.000 de joburi la nivel global. Filiala românească, Petrom, cea mai afectată

OMV vrea să reducă costurile nu doar în Austria, unde lucrează circa 5400 de oameni și unde creșterile salariale recente apasă puternic, ci și la nivel global. În total, până la 2.000 din cei aproape 23.000 de angajați din întreaga lume ar putea fi afectați.

Regional, în special subsidiara majoritară din România, Petrom, ar putea fi vizată de reduceri. De asemenea, rafinăria din Burghausen (Bavaria) și unitatea din Bratislava fac parte din program.

Borealis nu este afectată. Filiala de chimie urmează să fie fuzionată cu Borouge, companie deținută de acționarul principal al OMV, Adnoc (Abu Dhabi), pentru a forma gigantul BGI.

Profitul OMV s-a prăbușit cu 55%

OMV nu este o excepție în industrie. Programele de economii și reducerile de personal sunt la ordinea zilei în sectorul petrol și gaze. În special scăderea prețului petrolului apasă pe profituri. Întreaga industrie a câștigat în prima jumătate a anului mult mai puțin decât în 2024.

Profitul OMV a scăzut în prima jumătate cu 55%, la 384 milioane de euro. Shell, de exemplu, vrea să taie 6500 de locuri de muncă, după ce profitul său s-a redus cu aproape o treime. Chevron taie 1500 de posturi, iar ConocoPhillips elimină un sfert din personal.

În acelaşi timp, la OMV se discută despre extinderea consiliului de administraţie de la patru membri la cinci membri, discuţii care, potrivit Kurier, nu sunt deloc bine primite de personalul OMV. Critica este că „se fac economii la nivelul angajaţilor, iar consiliul de administraţie este extins”.

Concret, este vorba despre faptul că, în viitor, un membru al consiliului de administraţie se va ocupa exclusiv de BGI (Borouge Group International), filiala de produse chimice. În februarie, OMV a pierdut-o pe Daniela Vlad, membru al consiliului de administraţie responsabil cu chimia, iar sarcinile sale au fost preluate de Martijn von Koten, responsabil cu combustibilii şi rafinăriile. Astfel, domeniul său de responsabilitate s-a extins considerabil. În aceste condiţii, fostul CEO Rainer Seele ar putea reveni în curând în consiliul de supraveghere al companiei, mai scrie Kurier.

