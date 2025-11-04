Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Exclusiv Oracle concediază 404 angajaţi în România. Care sunt condiţiile disponibilizării

Oracle a dat afară 404 oameni din organizaţia din România. Conform surselor observatornews.ro, toţi cei implicaţi în procesul de restructurare au fost notificaţi în cursul zilei de luni.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 18:39
Oracle concediază 404 angajaţi în România. Care sunt condiţiile disponibilizării Oracle concediază 404 angajaţi în România. Care sunt condiţiile disponibilizării - Hepta

De asemenea, conform surselor observatornews.ro, fiecare angajat urmează să fie compensat cu câte un pachet salarial care depinde de vechimea în organizaţie.

Astfel, aceştia urmează să primească pachete care variază între 3 salarii pentru o vechime care variază între 0 şi trei ani de muncă, în timp ce pachetul maxim reprezintă 12 salarii pentru o vechime egală sau mai mare de 11,5 ani de zile.

În plus, compania s-a angajat să ofere salariaţilor concediaţi o perioadă de preaviz prelungită de două luni, faţă de cele 20 de zile lucrătoare acordate prin contractele lor de muncă şi prin Codul Muncii.

Articolul continuă după reclamă

"Pe întreaga perioadă de preaviz, salariații concediați nu vor trebui să lucreze, fiind considerați în concediu plătit. O astfel de măsură le va permite acestora să folosească acest timp suplimentar pentru a identifica alte oportunități de angajare", conform documentelor obţinute de observatornews.ro.

Compania nu a făcut anunţul oficial până în acest moment.

În septembrie, presa americană a relatat că Oracle concediază mii de angajați, sau chiar mai mulți, la nivel global, pe fondul tranziției rapide către inteligența artificială.

Afacerile celor trei firme din România controlate de gigantul american Oracle au totalizat 1,66 miliarde de lei în 2024, cu 23,2% mai mult față de 2023, conform profit.ro.

Oracle Romania rămâne principala subsidiară locală a grupului american, cu afaceri de 963,56 milioane de lei, în creștere cu 35,5% față de 2023. Profitul net al companiei a urcat de 4,7 ori în 2024, de la 1,84 milioane lei la 8,62 milioane de lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

concedieri oracle romania oracle romania concedieri oracle
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică?
Observator » Ştiri economice » Oracle concediază 404 angajaţi în România. Care sunt condiţiile disponibilizării