Oracle a dat afară 404 oameni din organizaţia din România. Conform surselor observatornews.ro , toţi cei implicaţi în procesul de restructurare au fost notificaţi în cursul zilei de luni.

De asemenea, conform surselor observatornews.ro, fiecare angajat urmează să fie compensat cu câte un pachet salarial care depinde de vechimea în organizaţie.

Astfel, aceştia urmează să primească pachete care variază între 3 salarii pentru o vechime care variază între 0 şi trei ani de muncă, în timp ce pachetul maxim reprezintă 12 salarii pentru o vechime egală sau mai mare de 11,5 ani de zile.

În plus, compania s-a angajat să ofere salariaţilor concediaţi o perioadă de preaviz prelungită de două luni, faţă de cele 20 de zile lucrătoare acordate prin contractele lor de muncă şi prin Codul Muncii.

Articolul continuă după reclamă

"Pe întreaga perioadă de preaviz, salariații concediați nu vor trebui să lucreze, fiind considerați în concediu plătit. O astfel de măsură le va permite acestora să folosească acest timp suplimentar pentru a identifica alte oportunități de angajare", conform documentelor obţinute de observatornews.ro.

Compania nu a făcut anunţul oficial până în acest moment.

În septembrie, presa americană a relatat că Oracle concediază mii de angajați, sau chiar mai mulți, la nivel global, pe fondul tranziției rapide către inteligența artificială.

Afacerile celor trei firme din România controlate de gigantul american Oracle au totalizat 1,66 miliarde de lei în 2024, cu 23,2% mai mult față de 2023, conform profit.ro.

Oracle Romania rămâne principala subsidiară locală a grupului american, cu afaceri de 963,56 milioane de lei, în creștere cu 35,5% față de 2023. Profitul net al companiei a urcat de 4,7 ori în 2024, de la 1,84 milioane lei la 8,62 milioane de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰