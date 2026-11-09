Primăria Pecica a cumpărat acum 5 ani o dronă de 4.000 de lei, care nu a zburat niciodată. Explicaţia edilului

O primărie din judeţul Arad a cumpărat o dronă performantă pentru a depista depozitele ilegale de deşeuri şi construcţiile fără autorizaţie, dar aparatul nu a fost folosit nici măcar o dată în cinci ani. Achiziţia a costat aproape 4.000 de lei, bani din bugetul local. Explicaţia primarului este că nu găsit pe nimeni care să piloteze drona. Situaţia a stârnit un val de critici din partea localnicilor, după ce o femeie a publicat pe reţelele sociale răspunsul oficial primit de la administraţia locală.

O localnică din Pecica a publicat, pe reţelele sociale, un răspuns scris primit de la primărie cu privire la drona deţinută de cinci ani de administraţia locală, iar mulţi localnici au reacţionat critic privind această achiziţie.

Primăria din Pecica a cumpărat o dronă în 2021, dar nu a folosit-o niciodată

În răspunsul oferit de primărie femeii se arată că achiziţia s-a făcut la 27.10.2021, cu bani din bugetul local, scrie Agerpres.

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"Aceasta a fost achiziţionată pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei Locale în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public de pe raza UAT Pecica şi a persoanelor care încalcă prevederile legale privind executarea unor lucrări de construcţii fără a deţine autorizaţiei de construire. Menţionăm faptul că drona nu a fost utilizată astfel încât nu avem personal care utilizează drone", se arată în răspuns.

Localnicii critică achiziţia dronei, care a costat 4.000 de lei

În numeroasele comentarii apărute la postare, localnicii critică modul în care au fost cheltuiţi cei 3.999,59 lei, cât a costat aparatul de zbor la acel moment, în timp ce unii s-au arătat nemulţumiţi de perspectiva de a le fi survolate curţile sau proprietăţile.

Primarul oraşului, Petru Antal, a declarat luni, pentru AGERPRES, că după cumpărarea dronei s-a încercat angajarea unei persoane care să o opereze, însă nu a găsit pe nimeni în zonă.

Primarul spune că nu a găsit pe nimeni care să opereze drona

"Nu am abandonat ideea, însă nu am găsit un operator de drone pe care să îl angajăm. Credem că ar fi benefic pentru oraş să putem depista deşeurile aruncate în zone ascunse ochiului, cum ar fi pe anumite proprietăţi îngrădite sau în păduri. Sigur, există reacţii din partea unora care se tem că vom depista construcţiile ilegale şi astfel ar putea plăti impozite mai mari", a declarat edilul.

Primarul spune că, deşi drona nu a fost utilizată în aceşti ani, este perfect funcţională şi va fi folosită imediat ce se va găsi o persoană competentă să o opereze, amintind că există reglementări legale privind folosirea acestor dispozitive.