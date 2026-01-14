Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica

Impozitele pe locuințe rămân la nivelul minim permis de lege în municipiul Sfântu Gheorghe, însă cele pe autovehicule vor fi diferențiate în funcție de norma de poluare și capacitate cilindrică, în conformitate cu noile prevederi ale Codului Fiscal, au anunțat autoritățile locale.

În ședința extraordinară din data de 30 decembrie a Consiliului Local Sfântu Gheorghe au fost aprobate noile impozite și taxe locale, conform ultimelor modificări la Codul Fiscal adoptate recent de Guvern. La fel ca în anii trecuţi, Primăria va menţine şi în 2026 impozitul pe locuinţe la nivelul minim permis de lege, însă acesta va fi majorat conform obligaţiilor din noul Cod Fiscal. În ceea ce privește impozitul auto, de anul viitor acesta va fi plătit şi în funcţie de norma de poluare, nu doar de capacitatea cilindrică, cum era până acum, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul primăriei.

Într-o conferinţă de presă, primarul Antal Arpad a declarat: "Ca primar și ca sociolog, eu cred că locuirea și locuința este un drept fundamental, în timp ce a merge cu mașina este, oarecum, opțional".

"În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică", a declarat primarul Antal Arpad, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Primăriei Sfântu Gheorghe.

Acesta a menționat că aproximativ 70-80% dintre familiile din Sfântu Gheorghe dețin o mașină de până în 1.600 cmc și un apartament de două-trei camere, ceea ce înseamnă un impozit de circa 600 de lei pe an, adică aproximativ 50 de lei pe lună, scrie Agerpres.

"De banii ăștia, fiecare familie primește mai multe servicii asigurate de Primărie: creșă, grădiniță, școală, iluminat public, curățenia orașului, instituții de cultură, de recreere și așa mai departe", a adăugat primarul Antal Arpad.

Autoritățile locale din municipiul Târgu Secuiesc au precizat că timp de peste zece ani impozitul pe locuințe pentru persoanele fizice a fost menținut la nivelul minim prevăzut de lege, iar această practică va continua și în 2026.

"În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim. În ceea ce privește autovehiculele, se va aplica principiul "poluatorul plătește": cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare.

Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto. Proprietarii de autoturisme hibride sau electrice vor fi avantajați, impozitul auto aplicat acestora fiind unul simbolic, însă impozitul datorat pentru autoturismele vechi poate crește chiar și cu până la 70% conform noii formule de calcul", se arată într-un comunicat postat pe site-ul Primăriei Târgu Secuiesc.

