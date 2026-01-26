Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit la săniuş. Au căzut de pe o sanie cu 6 persoane trasă de o maşină

Un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o sanie tractată de un autoturism în comuna Remetea, județul Harghita. Un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, a fost rănit în urma incidentului, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul.

Un bărbat de 44 de ani a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină. Alt bărbat a fost rănit, după ce a căzut de pe sanie pe carosabil. Accidentul a avut loc în comuna Remetea, județul Harghita, transmite Mediafax.

Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs duminică seara, în jurul orei 20:50, în comuna Remetea.

Polițiștii au stabilit că o femeie, în vârstă de 48 de ani, din comuna Remetea, conducea un autoturism pe DJ 153 C, care tracta o sanie pe care se aflau 6 persoane. La un moment dat, ultimele două persoane aflate pe sanie, respectiv doi bărbați în vârstă de 44 și 47 de ani, din aceeași localitate, au căzut pe carosabil.

Cei doi bărbați au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, bărbatul în vârstă de 44 de ani a murit ulterior. Bărbatul de 47 de ani nu a necesitat internarea.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

