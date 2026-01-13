Oraşul în care oamenii s-au înghesuit la ghişee să-şi plătească dările la stat. S-au făcut încasări record

A fost record de încasări din prima zi în care s-au făcut plăţi de taxe şi impozite pentru 2026 la Iaşi. Peste 5000 de oameni au mers la ghişee să-şi plătească dările mărite şi să primească reducerea de 10 procente. Primăria a tras linie şi a anunţat că s-a încasat mai mult decât dublu față de prima zi a anului trecut.

Este vorba de peste 4 milioane de lei care s-au încasat într-o singură zi, în prima zi în care s-au putut plăti taxele și impozitele la Iași. Numărul celor care au venit să plătească a fost cu mult mai mare față de numărul celor care au venit în prima zi a anului trecut. 5.386 au făcut plăți anul acesta pe 8 ianuarie.

Vorbim despre un număr mai mult decât dublu față de data de 3 ianuarie. Cei mai mulți dintre ei au venit aici, la caserie, pentru a face aceste plăți. Vorbim despre peste 3.000 de oameni care au preferat să vină fizic, au întrebat întâi cât au de plătit, ținând cont că toate taxele s-au mărit și au vrut să afle întâi care este suma pe care o au de plată.

Vorbim și de peste 1.800 de oameni care au plătit de asemenea online. Cei mai mulți au venit să facă aceste plăți din prima zi, nu pentru că ar fi avut prea mulți bani, ci mai degrabă pentru că au vrut să-și ia grija, după cum au spus ei. Le-a dat o stare de liniște gândul că au făcut deja toate aceste plăți mărite. Mai mult decât atât, mulți se temeau de faptul că pe parcursul anului se vor face și noi măriri de taxe și speră ei că dacă au plătit, deja vor fi scutiți în cazul în care se modifică ceva.

Toate aceste lucruri se întâmplă într-un context în care situația economică este destul de incertă și le dă o stare de stabilitate, gândul că au plătit toate taxele și impozitele, chiar și așa, mărite, ne spuneau sociologii cu care am stat de vorbă.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

