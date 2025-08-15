Al doilea pachet de măsuri fiscale a fost pus în transparenţă. Guvernul a mai strecurat câteva schimbări, iar vizaţi sunt cei care obţin venituri din activităţi independente, investitorii la bursă, dar şi cei care îşi închiriază apartamentele în regim hotelier.

Proprietarii de locuințe care închiriază pe termen scurt vor fi nevoiți să își instaleze case de marcat și să emită bon fiscal, potrivit propunerii puse în transparență pe site-ul de Finanțe, se referă, spun fiscalștii cu care am stat de vorbă, această modificare la acei proprietari care nu sunt înregistrați pe nicio platformă în momentul de față, adică cum sunt cele de tip Airbnb sau Booking. Așadar, aceștia ar fi nevoiți să își instaleze aceste case de marcat și să emită bon fiscal chiriașilor.

Pe de altă parte, se schimbă și impozitarea. Practic, de la un impozit fix de 1.100 de lei, cât este în prezent, se va aplica impozit de 10% din venitul anual, cu o cotă forfetară de 30%. Aceasta înseamnă o creștere a impozitării chiar de 6-7 ori, ceea ce va duce implicit la creșterea prețurilor unităților de cazare.

Pe de altă parte, se vor impozita diferit și câștigurile bursiere. De fapt, crește impozitul dacă vinzi acțiuni după mai mult de un an - impozitul va crește de la 1% la 2%, iar dacă vinzi în mai puțin de un an, vei plăti un impozit de 4% față de 3% cât este în prezent.

Cresc contribuțiile la sănătate și pentru cei cu venituri din activități independente. Spre exemplu, o persoană care câștigă 25.000 de lei brut pe lună, practic 30.000 de lei pe an, va pierde în jur de 5.130 de lei doar din creșterea contribuțiilor la sănătate și, într-o lună, va încasa venituri cu 400 de lei mai puțin.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰