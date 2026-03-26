Ordonanţa carburanţilor intră în vigoare de la 1 aprilie, iar economiştii chiar consideră măsurile o glumă. Practic, adaosul comercial va fi plafonat la media anului trecut, iar asta va însemna pentru şoferi o reducere de câţiva bani. Dacă suntem nemulțumiți, consilierul guvernatorului BNR ne recomandă mersul pe jos.

Ziua şi scumpirea la pompă. De teama altor creşteri sau de frica penuriei, sunt oameni care vin să ia motorină cu canistre sau chiar rezervoare de zeci de litri.

"10 lei şi 36 de bani. Este noul preţ record pentru motorina standard. Motorina premium se apropie de 11 lei. Benzina standard - 9 lei şi 41 de bani, iar benzina premium a depăşit pragul de 10 lei pe litru", explică Mădălina Chițac, reporter Observator.

În staţiile de carburanţi, unele panouri nu au fost configurate să arate preţuri care depăşesc 10 lei. Aşa că prima cifră a fost lipită cu bandă adezivă în dreptul zerourilor.

Imaginea a devenit virală. Mulţi au comparat-o cu panoul care nu era proiectat să arate zecele perfect obţinut de Nadia Comănci.

Ordonanţa care ar fi trebuit să tempereze preţurile a fost adoptată astăzi, dar într-o formă diferită de proiectul iniţial. Starea de criză se instituie pe 3 luni în loc de 6. Iar comercianţii nu mai trebuie să reducă la jumătate adaosul comercial, ci doar să-l plafoneze la nivelul mediei de anul trecut.

"În măsura în care nu ajută, guvernul va fi obligat să reintervină. Suntem într-o criză. Şi într-o criză trebuie să ne păstrăm calmul", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Preţul carburanţilor ar urma să scadă cu 50 de bani. Sau nici atât, cred specialiştii

"Nu vom vedea o scădere a preţului, de fapt. Vom vedea doar preţuri care nu mai cresc o zi două", a explicat Christian Năsulea, economist.

Consilierul guvernatorului Băncii Naţionale are un mesaj tranşant pentru şoferi: să meargă pe jos.

"Cred că posesorii de autovehicule ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun, și așa marile orașe sunt sufocate de traficul rutier", a declarat Eugen Rădulescu, consilier al Guvernatorului BNR.

Din zi in zi sunt tot mai mulţi bucureşteni care au dat maşina pe metrou sau autobuz. Numărul călătorilor cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă a crescut cu 8% numai în ultima săptămână.

Măsurile intră în vigoare de ziua păcălelilor, pe 1 aprilie.

