Criza carburanţilor se adânceşte. Un litru de motorină premium a sărit în această dimineaţă, pentru scurt timp, de pragul de 10 lei, în unele benzinării din ţară. Nici motorina standard nu este departe. Avem cele mai mari preţuri din ultimii 4 ani, iar specialiştii nu sunt optimişti deloc. Spun că scumpirile nu se vor opri aici. Iar în tot acest timp, statul e singurul care câştigă. Nu mai puţin de opt milioane de lei numai din scumpiri.

Pe zi ce trece vedem prețuri tot mai mari la pompă. Motorina premium a trecut de pragul de 10 lei pe litru la unele stații de alimentare mai exact la câteva stații de pe autostrada A1.

La stația de alimentare unde mă aflu eu în aceste momente motorina standard se vinde cu 9,39 lei de bani. Benzina cu 8,82 lei de bani, iar motorina premium a ajuns la 9,94 de bani. Specialiștii spun că se așteaptă ca în curând motorina standard să depășească și ea 10 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută benzina, prețul mediu a crescut cu 10,9%. Ceea ce înseamnă că pentru un plin de benzina plătim acum mai mult cu 42 de lei față de luna trecută. În cazul motorinei vorbim despre o creștere medie de 13%, așa că un plin ne costă mai mult cu 53 de lei față de acum 30 de zile.

Stocurile de rezervă, pe teritoriul altor ţări

Autoritățile spun că vor interveni. Pe masa guvernului există și un proiect în acest sens privind plafonarea prețurilor de la pompă și o eventuală compensare pentru fiecare litru de carburant. Rămâne acum de văzut ce decizie ar putea fi luată zilele următoare.

Între timp șoferii plătesc din ce în ce mai mult, ori de câte ori fac plinul. Avem și un stoc național de carburant, un stoc de rezervă, însă momentan nu ne-am atins de el. Nu știm când s-ar putea întâmpla acest lucru.

Partea mai puțin bună este că o bună cantitate din acest stoc se află pe teritoriul altor țări. Așa că acum autoritățile discută despre un operator care să gestioneze aceste stocuri și să se afle doar pe teritoriul României stocurile de carburant pentru a putea interveni mai repede într-o situație de criză. Vom vedea ce vor face autoritățile cu prețurile de la pompă și cum vor interveni.

