Datoriile CFR Călători au ajuns la jumătate de miliard de lei către furnizori. Doar pentru motorină compania trebuie să plătească 100 de milioane de lei, potrivit directorului Traian Preoteasa, care se plânge că subvenţia de la stat a fost alocată companiei doar în procent de 80 la sută în 2025 şi că abia mai poate acoperi cheltuielile cu salariile. Asta deşi a solicitat o sumă egală cu execuţia de anul trecut.

"La CFR Călători compensaţia asigură 55% din costuri. La operatorii privaţi compensaţia ajunge la 80 la sută din costuri. Noi astăzi suntem pe un buget de supravieţuire, nu de dezvoltare", a declarat Traian Preoteasa, directorul CFR Călători.

Paradoxul de CFR Călători

Chiar dacă situaţia financiară a CFR Călători e tot mai gravă, şefilor din companie le merge tot mai bine. Traian Preoteasa are un venit de 11 mii de euro pe lună si deţine două apartamente în Dubai.

"În concepţia unora- probabil angajat şi în conducerea statului trebuie să fim săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac! În primul rând, nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro doar din închiriat în Dubai. Deci eu am peste 11.000 de euro pe lună. Când m-am dus eu în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus că din ce ţară africană vin. Evident că m-am simţit prost, dar asta e realitatea", a declarat Traian Preoteasa, directorul CFR Călători.

O realitate diferită trăiesc cei care călătoresc cu trenul

"De la aspect până la condiţiile în care călătoresc- confort, curent electric. Eu umblu cu laptopul după mine tot timpul şi nu tot timpul am curent electric să mi-l încarc". "Este foarte cald, nu au aere condiţionate şi câteodată întârzie foarte mult", se plâng călătorii.

Ce le transmite directorul CFR călătorilor? "Aştia"-s trenurile vechi, nu-mi cer "decât" scuze. Cred "că când" s-au făcut aceste trenuri nu s-a calculat că o să se ajungă la 35-40 de grade temperatura. Trenurile sunt foarte vechi", a declarat Traian Preoteasa, directorul CFR Călători.

Paradoxal, printre locomotive vechi de zeci de ani, a fost adus astăzi în Gara de Nord din Capitală primul tren nou produs integral în România, la Paşcani. Îl cheamă Leon şi va circula, cel mai probabil, pe ruta Bucureşti-Braşov, sub sigla unui operator privat.

Printre oaspeţi s-a aflat chiar Ambasadorul Japoniei, o ţară în care trenurile circulă şi cu peste 300 de kilometri pe oră.

"Cred că lansarea trenului Leon arată că şi România are o foarte bună calitate a trenurilor. Cred că putem coopera", a declarat Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în România.

"Aşa cum cu ani în urmă am păşit în spaţiu, purtând cu mine speranţele şi visurile poporului român, astăzi văd în trenul Leon acelaşi spirit de pionierat", a declarat Dumitru Prunariu, cosmonaut.

Chiar dacă Leon poate zbura pe şine, la noi în ţară e limitat. Pe anumite distanţe sunt limitări de 30 de kilometri, de 50 de kilometri, de 70.

Până în 2026 CFR Călători speră să aibă în dotare 139 de vagoane şi 55 de locomotive noi, cumpărate prin PNRR.

