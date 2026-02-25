Patru stații Rompetrol din Constanța, unele care funcţionează de aproximativ 25 de ani, riscă să fie închise în perioada următoare. Primăria a refuzat prelungirea contractelor de asociere pe baza cărora acestea operează. Compania spune că a propus soluții legale pentru continuarea activității și avertizează că dispariția lor ar afecta atât angajații, cât și mobilitatea și mediul economic local.

Patru benzinării "reper pentru oraş" riscă să se închidă la Constanţa. Care este motivul şi ce spune Rompetrol

KMG International, grupul care operează rețeaua Rompetrol în România, a anunțat că autoritățile locale din Constanța nu vor prelungi contractele de asociere pentru trei stații de distribuție carburanți amplasate în oraș. În paralel, o a patra stație, Rompetrol Soveja, se află deja în litigiu în instanță.

Este vorba despre benzinării situate în zonele Far, Dobrogea, bulevardul Tomis și strada Primăverii. Compania susține că acestea au devenit, în timp, puncte de reper urban și au funcționat fără probleme de mediu sau de siguranță.

Rompetrol afirmă că a cerut Primăriei Constanța să reanalizeze situația din punct de vedere juridic și comercial și că a propus variante pentru menținerea lor în funcțiune, însă niciuna nu a fost acceptată până acum.

Ce ar înseamna, concret, închiderea

În cele patru stații lucrează aproximativ 80 de angajați, care ar putea rămâne fără loc de muncă, dacă decizia rămâne definitivă. Dincolo de impactul social, compania vorbește și despre efecte economice locale. Rompetrol spune că eliminarea lor ar reduce accesul la servicii de bază în anumite cartiere și ar putea crea dezechilibre concurențiale pe piața locală a carburanților.

Două dintre stațiile vizate au și defibrilatoare montate în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, iar angajații au fost instruiți să le folosească. Compania prezintă acest lucru ca pe o componentă de utilitate publică, mai ales în zone circulate ale orașului.

În același timp, operatorul subliniază că are contracte comerciale inclusiv cu instituții publice locale. Printre acestea se numără și compania de transport public CT Bus, care alimentează vehiculele din rețea.

Rompetrol mai operează încă două stații în Constanța, în zonele CET și Brătianu, care nu sunt afectate de decizia actuală. Grupul insistă asupra rolului economic regional. Rafinăria Petromidia Năvodari, parte a grupului, este unul dintre cele mai mari active industriale din Dobrogea și un contributor important la bugetul statului. Potrivit datelor prezentate de companie, între 2007 și 2025 au fost plătite peste 27 de miliarde de dolari la bugetul de stat, iar impactul local în județul Constanța, în ultimii cinci ani, ar fi depășit 6,7 milioane de dolari din taxe locale.

Ce urmează

Compania spune că își va apăra activitatea în instanță, dacă decizia rămâne neschimbată. De cealaltă parte, Primăria Constanța nu și-a prezentat încă public argumentele detaliate pentru refuzul prelungirii contractelor, însă miza este una urbanistică și juridică: terenuri publice ocupate de construcții realizate în baza unor asocieri vechi, ajunse la scadență. Nu se știe nici dacă Primăria va aloca noi terenuri pentru a se reamplasa aceste stații în oraș.

Cazul devine unul tipic pentru multe orașe mari din România: contracte din anii ’90 sau începutul anilor 2000, ajunse la final, iar administrațiile încearcă să recâștige controlul asupra terenurilor.

