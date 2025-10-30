Peste 150 de firme din Botoșani au ales să angajeze muncitori străini, în lipsa forței de muncă locale

Peste 150 de companii din județul Botoșani apelează la angajați străini, a anunțat joi, în cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural, Daniela Lozneanu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, pe fondul crizei de muncitori autohtoni, în judeţul Botoşani sunt 154 de unităţi economice care utilizează 569 de de salariaţi străini.

"Ştim că e o lipsă a forţei de muncă autohtone pe piaţa muncii la nivel de Botoşani şi atunci a venit soluţie de încadrare în muncă a cetăţenilor străini", a afirmat Lozneanu.

Datele furnizate de oficialul ITM arată că peste 75% dintre cetăţenii străini care lucrează în Botoşani sunt din afara spaţiului Uniunii Europene. Astfel, 154 dintre ei sunt de naţionalitate nepaleză, 95 sunt apatrizi, 93 provin din Republica Moldova şi 73 din Sri Lanka. Doar puţin peste 20 de persoane provin din spaţiul european.

