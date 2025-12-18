Orice om face nişte măsurători atunci când vrea să schimbe mobilierul din casă. Să nu te trezeşti cumva că patul sau dulapul nu intră pe uşă. Aşa s-a făcut şi la Spitalul Judeţean Botoşani, doar că ceva a dat cu virgulă.

600 de paturi noi, în valoare totală de peste un milion de euro, au fost comandate pentru pacienţi, în special pentru cei care nu se pot deplasa singuri. Niciunul nu intră însă pe uşile saloanelor, aşa că, cel puţin deocamdată, au rămas înghesuite pe holuri.

Şi dacă ar intra, desfăcute pe bucăţi, bolnavii nu ar putea fi evacuaţi în cazul unei situaţii de urgenţă, ceea ce încalcă normele de siguranţă. Ce-i de făcut? Să spargă pereţii şi să mărească uşile. Alţi bani, altă distracţie.

Paturi noi, de ultimă generaţie, aliniate pe coridoarele Spitalului Judeţean Botoşani. Sunt mutate de colo-colo de personalul administrativ, care se plimbă cu o ruletă în mână. O achiziţie mult aşteptată de medici şi pacienţi. Numai că măsurătorile din contract nu se potrivesc cu cele din spital.

Cu trei centimentri mai mult decât are uşa. Patul ar putea ajunge, în salon, demontat pe bucăţi. Doar că, în caz de urgenţă, pacienţii nu ar putea fi evacuaţi.

În timp ce camionul cu marfa comandată a rămas staționat la poarta unității, conducerea spitalului a găsit o soluţie de avarie. Să mute paturile acolo unde intră pe uşi. Pentru că achiziţia numără câteva sute de bucăţi, pe viitor se ia în calcul inclusiv modificarea ușilor din unele secții, o soluţie foarte costisitoare.

În total, Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani va avea 600 de astfel de paturi noi. Valoarea unui singur pat ajunge la aproximativ 2.000 de euro.

