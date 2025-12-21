Antena Meniu Search
Pompier din Botoșani, înger de Crăciun pentru 7 copii. Le-a oferit casa moștenită de la bunici

Într-un gest care dovedește că adevărata salvare nu se măsoară doar în timpul intervențiilor, un pompier din Botoşani şi soția sa au oferit o șansă la o viață demnă unei familii greu încercate.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 16:15
Pompier din Botoșani, înger de Crăciun pentru 7 copii. Le-a oferit casa moștenită de la bunici - Facebook

În urmă cu un an și jumătate, o familie cu șapte copii, foști vecini de scară ai pompierului, risca să rămână pe drumuri, după ce proprietarul locuinței închiriate le-a cerut să plece.

Fără să stea pe gânduri, plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici și Bianca le-au deschis ușa casei moștenite de la bunici, în comuna Vlăsinești. Ce era odată o casă goală s-a transformat rapid într-un cămin plin de viață și siguranță.

Dar gestul lor nu s-a limitat la oferirea unui acoperiș. Cei doi au devenit sprijin constant pentru cei nouă membri ai familiei, culminând cu botezul mezinului, pe care l-au creștinat.

Spiritul de echipă al pompierilor și magia sărbătorilor au adus bucurie suplimentară: Gheorghe și colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni i-au vizitat pe copii alături de Moș Crăciun, ducând alimente, haine și daruri.

