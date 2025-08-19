Antena Meniu Search
Piața bancară românească se reorganizează: UniCredit + Alpha Bank

UniCredit a anunțat că a finalizat fuziunea dintre subsidiara sa din România și Alpha Bank România, astfel a devenit una dintre cele mai mari instituții financiare de pe piața locală, informează MSN.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 14:29
Noua bancă are o cotă de piață de 11% la active, 13% la credite (inclusiv UniCredit Consumer Financing) și 11% la depozite, potrivit datelor companiei. Rețeaua ajunge la aproape 300 de sucursale și 900 de bancomate la nivel național, cu peste 4.800 de angajați, inclusiv cei proveniți din Alpha Bank.

Tranzacția e în valoare de 255 de milioane de euro

Andrea Orcel, CEO al UniCredit, a declarat că această fuziune consolidează poziția grupului în România și deschide oportunități pentru o creștere accelerată. La rândul său, Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România, a spus că instituția devine "o bancă mai puternică și mai bine pregătită pentru viitor".

Tranzacția, în valoare de 255 de milioane de euro în numerar plus 9,9% din acțiunile UniCredit România, a fost finalizată în doar nouă luni.

