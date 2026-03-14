După creşterile de 6% la pompă, Ministerul Energiei îi cere premierului să declare situaţie de criză pe piaţa petrolului şi plafonarea preţului la carburanţi.

Potrivit documentului trimis premierului, preţul mediu ar trebui să ajungă la 8 lei şi 41 de bani pentru benzină şi 8 lei şi 86 de bani pentru motorină. Printre alte măsuri propuse se numără diminuarea accizelor sau taxelor și repornirea temporară a rafinăriei Petrotel.

Mai mult, exportul produselor petrorliere s-ar putea face doar cu acordul ministerului Economiei şi Energiei. Dacă vor fi aprobate, măsurile s-ar aplica pentru o perioadă de 6 luni. Iar dacă tensiunile din Orient continuă, va exista posibilitatea de prelungire din trei în trei luni.

"Aceleaşi măsuri le-am propus şi în cadrul şedinţei de coaliţie de la începutul acestei săptămâni şi, pentru a-i da un caracter extrem de oficial şi clar, am decis ieri să-l transmit şi oficial, atât ca proiect de ordonanţă la nivelul guvernului, pe confidenţial de această dată, cât şi ca şi adresă oficială către premier şi către preşedinţii celor patru partide şi grupul minorităţilor, care compun actuala coaliţie", a afirmat ministru Energiei, Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat ce presupune declararea situației de criză pe piața țițeiului, Bogdan Ivan a precizat că măsura are la bază Ordonanța 84 din 2022. Potrivit acestuia, actul normativ a introdus pentru prima dată un set de măsuri clare prin care sunt prioritizate piețele de motorină și benzină din România, precum și piața produselor petroliere, oferind totodată instrumente pentru prevenirea și blocarea speculei.

"În situaţia în care vom ajunge să continue escaladarea războiului din Orientul Mijlociu, să fim pregătiţi să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creşterea preţului", a subliniat ministrul.

Petrescu Andra Like

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰