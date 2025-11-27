Sectorul imobiliar a fost afectat de schimbările fiscale anul acesta. Cea mai mare creștere de TVA, pentru apartamentele mici, de la 9% la 21%, a influențat serios piața. Iar costurile cu salariile, cu materialele de construcții și cererea care depășește oferta vor face ca prețurile să se mențină ridicate și anul viitor. Problemele din acest domeniu au fost dezbătute la conferința "Viitorul pieței imobiliare din România - încredere, inovație și adaptare".

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu doar 10% la nivel național anul acesta, când taxele au crescut, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Marii jucători din domeniu atrag atenția că este nevoie de predictibilitate.

"Le cerem mediu stabil, vrem stabilitate pe termen lung pentru a putea livra ceea ce ne dorim către clienți. Dacă n-avem mediu stabil, e greu tot timpul, avem provocări, în loc să ne concentrăm pe livrabil, stăm să ne adaptăm și să ne consumăm energia prin analize", a explicat Răzvan Braslă, CEO-ul unei companii de dezvoltare imobiliară.

Costurile cu forța de muncă, dificultatea de a găsi muncitori și scumpirea materialelor de construcții vor influența prețurile în sectorul imobiliar și anul viitor.

Articolul continuă după reclamă

"Energia, gazul s-au scumpit mult și au contribuit la inflație, și oamenii sunt interesați nu doar de posibilitatea de a cumpăra o locuință, ci se interesează și de aspectele ulterioare: care vor fi costurile de administrație, de întreținere, timpul petrecut în trafic", a explicat Bogdan Bălașa, managerul general al unei companii de dezvoltare imobiliară.

"Apar alte provocări, de exemplu unei școli de stat, care nu poate fi realizată cu toată investiţia şi cu toată dorinţa [...] de către niciun dezvoltator, niciun privat. Vorbim acum de provocări care vin din zona de securitate... Ok, mulțumim consiliului local că au deschis un post de poliţie locală [...], dar noi avem nevoie de poliţia naţională", a explicat directorul de vânzări și marketing al unei companii de dezvoltare imobiliară, Gabriel Voicu.

Liderii uneia dintre cele mai puternice industrii din România au dezbătut perspectivele pentru 2026 și consolidarea încrederii în rândul cumpărătorilor în cadrul conferinței "Viitorul pieței imobiliare din România - încredere, inovație și adaptare", organizată de platforma homezz.ro și susținută de Antena 3 CNN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰