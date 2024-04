"Plinul" la fast charge vs. acasă. Marius are propria staţie de încărcare pentru maşina electrică. Cât îl costă încărcarea bateriei

La aproape 50.000 de maşini electrice înmatricultate în România, staţiile de încărcare au devenit mai mult decât o necesitate. Le găsim peste tot, pe străzi, în garaje sau la intrarea în blocuri. La Timișoara, de exemplu, au fost amplasate 16 stații până acum, care doar în doua luni au adus la bugetul local peste 300.000 de lei. Acum, urmează încă 21. În plus, pentru confortul clienţilor, ansamblurile rezidenţiale le includ între facilități. Alţii le instalează pe cont propriu, in garaje.

Vezi și

De şapte ani, Marius Hațegan conduce doar mașini electrice. A schimbat trei vehicule până acum și nu ar mai revenit la o motorizare clasică.

Reporter: Cât costă un plin?

Marius Hațegan, proprietar maşină: Dacă se încarcă de la reţeaua proprie poate să coste 70 de bani x 30-40 de kwh cât este capacitatea bateriei. Dacă eşti în tranzit şi încarci pe autostradă la încărcătoare fast, acolo costul este de 2,5 lei pentru un kwh.

Practic, "un plin" este în jur de 100 de lei la fast charge şi de trei ori mai ieftin acasă. Unii dezvoltatori imobiliari au înţeles trendul şi oferă staţiile de încărcare drept facilitate.

Diana Goia, dezvoltator imobiliar: E foarte simplu să vii seara să parchezi maşina şi până dimineaţa să fii liniştit că ai plinul făcut şi poţi pleca la seviciu.

"Plinul" la fast charge vs. acasă

Asociaţiile de locatari din blocurile vechi au fost mai greu de convins. "Ceilalţi locatari pot avea impresia că nu e contorizată bine energia electrică şi cineva va trebui sa plătească, adica toţi să plătească pentru cel care încarcă, ceea ce este fals pentru că staţiile au un contor precis şi se vede exact cine, cât a încărcat", spune reprezentantul unui producător stații de încărcare electrică.

La staţia de încărcare de acasă, lucrurile sunt simple. "Am încărcat ieri 10 kwh se poate vedea cât am încărcat de la soare, cât de la reţea şi pot să selectez, pentru că am panouri, dacă doresc să încarc complet verde adică doar cu excesul de energie".

Iulia Pop, reporter Observator: Staţiile din oraș au vândut, în primele două luni ale acestui an, 272.000 kw/h. Cam cât consumă în treizeci de zile, 100 aparatamente. La nivelul anului trecut, au fost vânduți, aproape 1,3 milioane de kw/h, în valoare de peste 1,4 milioane de lei. De asemenea, cantitatea totală de monoxid de carbon care NU s-a degajat în atmosferă a fost de peste 1.320.000.

La începutul anului erau înmatriculate în România peste 42.000 de maşini electrice. Numărul staţiilor de încărcare la nivelul întregii ţări e de aproape 5.000. România este codaşă în Europa la acest capitol, cu doar opt astfel de puncte la 100.000 de locuitori.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Atunci când ţineţi post, aveţi alte motive decât cele religioase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰