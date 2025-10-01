POLITICO: CE respinge încercarea lui Orbán de a debloca 550 de milioane €, pe fondul deteriorării relațiilor

Comisia Europeană a aprobat plata a 163,5 milioane de euro din cele 545 de milioane solicitate de Budapesta, dar a respins restul sumei, invocând nerespectarea condițiilor privind libertatea academică și drepturile minorităților.

ESZTERGOM, UNGARIA, 28 septembrie: Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, vorbește mulțimii în timpul celebrării a 130 de ani de la inaugurarea Podului Maria Valeria. - Profimedia

Comisia Europeană a respins parțial un plan al Ungariei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile europene înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Bruxelles și Budapesta.

Din această sumă, Ungaria va primi doar 163,5 milioane de euro sub formă de plăți în avans, iar chiar și acești bani pot fi confiscaţi de Comisie dacă se constată că au fost cheltuiți greșit, scrie POLITICO.

Tot mai multe capitale europene sunt frustrate de premierul ungar de dreapta Viktor Orbán, din cauza amenințărilor sale de a bloca sancțiuni mai dure împotriva energiei rusești, de a împiedica aderarea Ucrainei la UE și de a opri un împrumut european de 140 de miliarde de euro pentru țara aflată în război. Aceste subiecte se află în prim-planul unui summit informal de la Copenhaga, miercuri, unde liderii discută despre trecerea de la unanimitate la vot cu majoritate calificată, tocmai pentru a depăși vetourile lui Orbán.

Pe acest fundal, Comisia rămâne fermă în privința neeliberării unei părți importante din cele 18 miliarde de euro pe care le-a blocat Ungariei din cauza încălcării libertăților academice și a drepturilor minorităților, printre alte deficiențe.

Ca soluție alternativă, guvernul ungar a propus transferarea a 545 de milioane de euro de la schemele universitare către proiecte industriale "strategice", dar planul nu a fost pe deplin acceptat la Bruxelles.

Proiecte strategice și fonduri blocate

Totuși, executivul european a decis joia trecută să elibereze 163,5 milioane de euro din cei 545 de milioane, sub formă de plăți în avans.

În acest caz, Comisia a fost obligată de propriile reguli, care cer să pună la dispoziție 30% din finanțarea totală pentru proiecte strategice, inclusiv infrastructură critică și biotehnologie. Eliberarea întregii sume ar fi provocat probabil o reacție dură din partea Parlamentului European și a unor capitale europene, în special cele din nordul Europei, cele mai deranjate de acțiunile lui Orbán.

Având în vedere amenințările repetate ale Ungariei de a folosi dreptul de veto pentru a bloca unele dintre cele mai importante inițiative ale UE, menținerea majorității fondurilor înghețate îi oferă Bruxellesului mai multă putere de negociere pentru a obține concesii pe dosare strategice, a declarat un oficial al Comisiei, sub protecția anonimatului.

Motivul oficial invocat de Comisie pentru menținerea blocajului asupra celor mai mulți bani este temerea că Ungaria ar putea direcționa fondurile către universități.

Comisia a cerut în repetate rânduri Budapestei să restabilească libertatea academică pentru a debloca fluxul de finanțare.

Solicitarea Ungariei este anterioară unei revizuiri la jumătatea perioadei a finanțărilor regionale, care facilitează realocarea banilor între diferite domenii de politică.

Criticii susțin că Budapesta va folosi această portiță pentru a încerca să deblocheze și alte fonduri în viitor.

