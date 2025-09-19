UE deblochează 550 de milioane de euro pentru ca Viktor Orban să susţină sancţiunile împotriva Moscovei

Comisia Europeană este pregătită să deblocheze 550 de milioane de euro pentru Ungaria, într-un efort de a-l convinge pe premierul Viktor Orbán să renunțe la veto-ul privind noile sancțiuni europene împotriva importurilor de energie din Rusia.

26 iulie 2025 - Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, în timpul summitului șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene, desfășurat la Consiliul European din Bruxelles, Belgia - Profimedia

Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE alocate Ungariei, în speranța obținerii sprijinului Budapestei pentru un nou pachet de sancțiuni care vizează importurile de energie din Rusia. Acest demers vine în contextul presiunilor crescânde din partea SUA pentru a opri complet comerțul energetic cu Moscova și a sancționa companiile din țări precum India și China, suspectate că sprijină indirect războiul din Ucraina, conform Financial Times.

Pentru ca aceste sancțiuni să fie adoptate, este nevoie de unanimitate în Consiliul UE. Ungaria și Slovacia, ultimele state membre care mai importă petrol rusesc, au amenințat că se vor opune.

Prioritățile din pachetul 19 de sancțiuni

Pachetul 19 de sancțiuni propus de Bruxelles include o devansare a interzicerii importurilor de gaze naturale lichefiate (LNG) din Rusia, de la finalul lui 2027 la sfârșitul anului viitor. Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat azi scăderea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, de la 60 de dolari la 47,60 dolari pe baril.

UE va extinde sancțiunile și asupra marilor companii energetice rusești Rosneft și Gazprom Neft, interzicând orice tranzacții cu acestea. Vor fi vizate, de asemenea, instituții bancare, platforme de criptomonede și 45 de companii din Rusia și țări terțe.

Fondurile promise Budapestei fac parte dintr-o revizuire bugetară intermediară cerută de Ungaria în luna mai. Potrivit unor surse europene, Comisia va aproba acordarea a circa 550 de milioane din totalul solicitat de 605 milioane de euro, printr-un mecanism legal care permite redirecționarea fondurilor înghețate către alte programe.

Anterior, Bruxellesul a înghețat aproximativ 22 de miliarde de euro din fondurile UE destinate Ungariei, din cauza unor preocupări privind statul de drept, drepturile LGBTQ+, independența justiției și libertatea academică. Cu toate acestea, fonduri importante au fost deblocate în schimbul unor concesii politice, cum ar fi sprijinul pentru ajutorul acordat Ucrainei.

