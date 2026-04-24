Tusk, avertisment dur pentru NATO: SUA ar putea să nu apere Europa. Rusia ar putea ataca în câteva luni

Premierul polonez Donald Tusk a pus sub semnul întrebării dacă Statele Unite vor respecta angajamentele din NATO de a apăra Europa în cazul unui atac rusesc, posibil în următoarele luni, potrivit lui, și a cerut Uniunii Europene să devină "o alianță reală" pentru a se proteja, relatează Financial Times.

Donald Tusk a declarat pentru Financial Times că "cea mai mare și cea mai importantă întrebare pentru Europa este dacă SUA sunt pregătite să fie la fel de loiale cum este prevăzut în tratatele NATO", avertizând că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței "în câteva luni".

Tusk: Un atac al rușilor ar fi posibil chiar "în următoarele luni"

"Pentru întregul flanc estic, pentru vecinii mei… întrebarea este dacă NATO mai este o organizație pregătită, atât politic, cât și logistic, să reacționeze, de exemplu împotriva Rusiei, dacă ar încerca să atace", a spus el. Tusk a remarcat că unii membri ai alianței "s-au prefăcut că nu s-a întâmplat nimic" atunci când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei anul trecut.

El a subliniat că afirmațiile sale nu trebuie interpretate "ca scepticism față de Articolul 5 (clauza de apărare reciprocă a NATO), dacă mai este sau nu valabil, ci mai degrabă ca dorința mea ca garanțiile de pe hârtie să devină ceva foarte concret". "Este cu adevărat serios. Vorbesc despre perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani", a spus Tusk, referindu-se la un posibil atac rusesc. "Pentru noi, este foarte important să știm că toată lumea va trata obligațiile NATO la fel de serios ca Polonia", a adăugat el.

Polonia este cel mai mare contributor la NATO raportat la PIB, atingând deja ținta de 5% a alianței, și este una dintre cele mai puternice pro-NATO țări din Europa, aminteşte FT. Tusk a spus că nu are "complexe" în relația cu SUA. "Washingtonul tratează Polonia ca pe cel mai bun și cel mai apropiat aliat din Europa. Dar pentru mine, problema reală este ce înseamnă asta în practică dacă se întâmplă ceva". "Vreau să cred că Articolul 5 este încă valabil, dar uneori, am unele îndoieli. Nu vreau să fiu atât de pesimist… dar avem nevoie astăzi și un context practic", a adăugat el.

Tusk cere aliaților NATO "să nu se mai prefacă că nu se întâmplă nimic"

Tusk a dat exemplul incidentului din 2025 când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, iar unii aliați NATO au fost reticenți să considere incidentul drept un atac. Alianța a ridicat în cele din urmă avioane de luptă, care au doborât în premieră câteva drone.

"Am avut unele probleme în acea noapte din septembrie, când am avut această provocare destul de serioasă cu drone din partea rușilor. Nu mi-a fost ușor să-i conving pe partenerii noștri din NATO că nu a fost un incident întâmplător, ci o provocare bine planificată împotriva Poloniei. Pentru unii dintre colegii noștri, a fost mult mai ușor să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic. De aceea vreau să fiu sigur că, dacă se întâmplă ceva, Rusia va ști că reacția va fi dură și fără echivoc", a spus el.

Avertismentul lui Tusk vine în contextul unui summit al Uniunii Europene desfășurat azi în Cipru, unde se discută inclusiv despre clauza de apărare reciprocă a UE, Articolul 42.7 din tratat, ca răspuns la amenințările lui Trump de a retrage SUA din NATO și la limbajul ambiguu al liderului SUA privind respectarea Articolului 5.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în această primăvară că UE ar trebui să "aducă la viață" Articolului 42.7. Totuși, multe țări nu vor să facă pași interpretați drept o subminare la adresa NATO sau o contestare a angajamentul SUA față de apărarea Europei, fundamentul arhitecturii de securitate a continentului după al Doilea Război Mondial.

Plecarea premierului ungar Viktor Orban, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, deschide calea pentru discuții privind Articolul 42.7 și un rol mai mare al UE în apărarea continentului. Tusk a spus că, atât timp cât Orban era în funcție, nu exista "o conexiune directă cu Budapesta" în materie de apărare. În schimb, Peter Magyar ar face din Ungaria "un partener mult mai bun în ceea ce privește apărarea și abordarea față de Rusia".

Tusk: Obsesia mea este să reintegrez Europa

Liderul polonez a spus că discuțiile despre Articolul 42.7 vizează definirea unor modalități practice prin care țările să se sprijine reciproc în caz de atac. "Dacă vrei să ai, nu doar pe hârtie, o alianță reală, ai nevoie de instrumente reale și de putere reală în ceea ce privește mijloacele de apărare și mobilitatea militară între țări etc. Este o problemă foarte practică pentru prezent", a spus el.

"De aceea obsesia mea acum și misiunea mea este să reintegrez Europa. Asta înseamnă apărare comună… un efort comun de a ne proteja granițele estice. Paradoxal, dacă există și aspecte pozitive ale războiului din Ucraina, acesta este unul dintre ele: Europa devine din ce în ce mai conștientă că vom fi împreună în aspectele militare și de apărare", a mai spus liderul polonez.

