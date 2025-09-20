Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este încă incertă. Premierul Ilie Bolojan a stat faţă în faţă cu reprezentanții marilor magazine. Oficial, retailerii au transmis că NU sunt de acord cu intervenția statului în economie, însă se vor conforma deciziei Guvernului.

Aproape trei ore a durat întâlnirea de la Palatul Victoria dintre guvernanţi şi reprezentanţii marilor lanţuri de magazine, potrivit surselor Observator. Concluzia a fost că, deocamdată, măsura plafonării preţurilor la alimentele de bază nu poate fi eliminată. Totuşi, nu s-au oferit detalii despre perioada pentru care ar putea fi prelungită.

Decizia finală va fi luată marţi, în cadrul coaliţiei de guvernare. Schema actuală de plafonare expiră la finalul lunii septembrie. Dacă ar fi abandonată, în mai puţin de două săptămâni preţurile la raft ar putea creşte cu 5 până la 7 procente, avertizează specialiştii.

Măsura a generat deja tensiuni în coaliţie şi dispute între social-democraţi şi purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. PSD insistă pentru menţinerea plafonării şi a prezentat chiar un document oficial care arată că, după aplicarea acesteia, unele alimente de bază s-au ieftinit cu până la 40%.

Premierul rămâne, însă, rezervat şi a cerut noi date până săptămâna viitoare înainte de a lua o decizie.

